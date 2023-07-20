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Новости2023.07.20 09:24

Погода: В Литве - прохлада и дожди

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.07.20 09:24
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Литву приходит более прохладная погода, в некоторых районах ночью существенно похолодает, а кратковременные дожди пройдут по всей территории страны. Такая погода продержится до конца недели.

В четверг во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы. Будет облачно с прояснениями. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит 19-24 градуса выше нуля.

В ночь на пятницу во многих местах пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров ночью опустятся до 8-10 градусов выше нуля. Ветер усилится и будет дуть со скоростью 6-13 м/с, днем будет 18-23 градуса тепла, на побережье – 16 градусов тепла.

В субботу во многих местах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура будет колебаться от 10 до 12 градусов ночью, днем потеплеет до 18-23 градусов.

# Литва
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