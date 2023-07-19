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Новости2023.07.19 12:41

США готовятся ввести санкции против Кыргызстана

DW
Deutsche Welle 2023.07.19 12:41
Флаг США
Флаг США / AP nuotr.

В Вашингтоне недовольны тем, что Кыргызстан помогает России обходить западные санкции. Штрафные меры в отношении Бишкека могут быть введены еще в июле, сообщила The Washington Post.

США готовятся ввести штрафные меры в отношении Кыргызстана за предполагаемую помощь России в деле обхода западных санкций, сообщила во вторник, 18 июля, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации. По словам собеседников издания, ограничительные меры в отношении Бишкека могут быть введены уже в июле. О каких именно мерах идет речь, источники не уточнили, но напомнили, что ранее в подобных случаях применялись санкции и включение компаний в черный список.

После российского вооруженного вторжения в Украину и последовавших за ним санкций товарооборот между Россией и странами Центральной Азии аномально вырос, отмечает WP. Предполагается, что через эти страны, в том числе через Кыргызстан, в Россию поставляется продукция, прямой экспорт которой в РФ запрещен, например, беспилотники из Китая.

В посольстве Кыргызстана в США, куда The Washington Post обратилась за комментариями, заверили, что Бишкек строго привержен борьбе с незаконной торговлей. В дипмиссии всплеск товарооборота с Россий связали, в том числе с усовершенствованием системы отслеживания товаров, пересекающих границы. В посольстве также напомнили, что Россия - один из основных торговых партнеров Кыргызстана, а на территории РФ проживают около миллиона граждан Кыргызстана.

DW

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