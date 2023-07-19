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Новости2023.07.19 12:48

Литовский эксперт об экономике России: «Страна разваливается на части»

ТЛ
Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.07.19 12:48
Россия (ассоциативное фото)
Россия (ассоциативное фото) / AP nuotr.

Национализация и поглощение Россией западных компаний ставит страну на прямой путь к разрушению, считает экономист Марюс Дубниковас. По его словам, сейчас невозможно вывести бизнес из России, и вряд ли можно говорить о продаже по рыночной цене. 

Говорить о рыночной цене компаний в России сложно, так как с началом войны в Украине все изменилось, говорит он.

"Даже стоимость российских компаний, таких как "Газпром", "Лукойл", наверное, невозможно определить, потому что они совершенно не такие, какими были до нападения 24 февраля 2022 года", - сказал он.

Кроме того, продажи невозможны, поскольку это не позволяет закон.

Марюс Дубниковас
Марюс Дубниковас / BNS nuotr.

"В России невозможно оперировать иностранной валютой. И те поглощения, которые мы наблюдаем, могут означать борьбу интересов. Где даже в случае продажи компании государство может сказать, что покупатель не подходит и государство может взять на себя этот сектор", - размышляет Дубниковас.

"Режим пытается захватить своими щупальцами бизнес. Но я думаю, что у них неправильное представление о том, что мир вернется к прежнему состоянию", - так эксперт охарактеризовал действия Кремля.

Экономист подчеркнул, что поглощение компаний - процесс непростой и напоминает экономический хаос.

"Сегодня в России происходит тот самый Дикий Запад, который мы видели 30 лет назад, <...> когда захватывают предприятия, отбирают их", - сказал Дубниковас.

Россия
Россия / Фото AP

По его прогнозам, больше всего от этих экономических событий пострадают простые россияне.

"У них больше не будет западных компаний, западных взглядов и западных зарплат. В результате у сотен тысяч россиян резко упадут доходы. И то, что происходит, — это путь к разрушению. Эта страна разваливается на части", - прокомментировал он.

Ситуация с захватом предприятий в России напомнила Дубниковасу попытку Венесуэлы национализировать свой нефтяной бизнес.

"В итоге в одной из потенциально самых богатых нефтяными ресурсами стран мира не осталось ни одной работающей скважины. Россия очень удачно повторяет опыт южноамериканских стран", - отметил экономист.

Россия
Россия / AP nuotr.

Он добавил, что не думает, что олигархи станут сильнее на фоне войны на Украине.

"После 24 февраля все изменилось - олигархи больше не обладают той властью в глобальном масштабе, которая у них была раньше. <...> Теперь они просто пауки в банке, которые начинают поедать друг друга, потому что нет еды. Будет происходить все больше и больше случаев национализации западных компаний, но это не принесет им богатства", - подчеркнул экономист.

Сообщается, что Россия взяла под контроль акции дочерних компаний, принадлежащих французскому производителю йогуртов Danone и датской пивоварне Carlsberg. Такое решение было принято в соответствии с указом Владимира Путина, подписанным в ответ на санкции Запада против Москвы.

В апреле были приняты меры против немецкого и финского подразделений энергетических компаний. Последнее поглощение может усилить давление на оставшиеся в России компании, которые подвергаются жесткой критике за то, что они стремятся как можно скорее покинуть страну.

Россия (ассоциативное фото)
Россия (ассоциативное фото) / AP nuotr.

Около тысячи западных компаний вышли из страны-агрессора после широкомасштабного вторжения. Однако значительное число из них, включая Haineken, Nestle, Unilever и Mondelez, не сделали этого по разным причинам.

"Carlsberg" в своем заявлении отметил, что решение Москвы было неожиданным. В прошлом месяце был найден покупатель на ведущую российскую пивоваренную компанию "Балтика", на долю которой приходится почти треть рынка. Однако теперь эта сделка представляется маловероятной. "Danone" также находится в процессе продажи предприятий. Компания заявила, что намерена принять все необходимые меры для защиты своих прав и интересов акционеров.

Россия (ассоциативное фото)
Марюс Дубниковас
Россия (ассоциативное фото)
Россия
Россия
# В мире# Россия
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