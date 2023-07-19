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В Крыму горит склад боеприпасов. Власти эвакуируют 2 тысячи человек

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.19 09:05
В Крыму горит склад боеприпасов
В Крыму горит склад боеприпасов / „Telegram“ vaizdo įrašų stop kadrai

На востоке аннексированного Россией Крыма из-за пожара на полигоне перекрыта автомобильная трасса "Таврида". Об этом сообщил российский глава полуострова Сергей Аксёнов. Причины возгорания и какие-либо подробности он не привёл.

Порядка двух тысяч жителей могут быть эвакуированы с территорий, прилегающих к полигону, добавил Аксёнов. Речь идет об эвакуации четырех населенных пунктов. Власти аннексированного Крыма также изменили схему автомобильного и автобусного движения. Железнодорожный транспорт ходит без изменений.

По официально не подтвержденным данным, горит и взрывается склад боеприпасов в районе города Старый Крым. О пожаре и детонации первым сообщил телеграм-канал "Крымский ветер": он опубликовал три разных видео, на двух из которых вдалеке хорошо видны большой огонь и разлетающиеся от взрывов большие "искры" – вероятно, реактивные боеприпасы.

По информации "Крымского ветра", который ссылается на местных жителей, в склад было три попадания ракет или беспилотников. Полигон находится в глубоком тылу российской армии, от него до ближайшей точки на линии фронта — не менее 230 километров.

Ранее украинские телеграм-каналы также сообщили о пожаре и взрывах на складе боеприпасов близ города Старый Крым.

Минобороны России и ВСУ ситуацию пока не комментировали. Накануне ночью российские войска нанесли удары по Одессе. Также сообщается об атаке российских дронов на Киев, которую, по утверждению украинских властей, удалось полностью отразить.

17 июля движение по Крымскому мосту было прекращено после взрыва, предположительно, надводными дронами. В результате удара погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Национальный антитеррористический комитет назвал подрыв Крымского моста террористическим актом. Возбуждено уголовное дело. Россия заявила о выходе из зерновой сделки и нанесла удары по Одессе и Николаеву, повредив, в том числе гражданские объекты.

Радио "Свобода"

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