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Новости2023.07.18 08:12

Путин: "Ответ на подрыв Крымского моста будет"

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.18 08:12
Крымский мост
Крымский мост / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник провёл совещание с главами примыкающих к Крымскому мосту регионов и министерством транспорта. Он назвал атаку на Крымский мост "терактом" и пообещал, что Россия "ответит на него", уточнив, что Минобороны РФ "уже готовит предложения".

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, курирующий вопросы Крыма, признал, что один из пролётов моста полностью разрушен и не подлежит восстановлению, ещё один повреждён. Опоры, по его словам, почти не пострадали. Он пообещал, что одна из опор, которая требует укрепления, будет отремонтирована в ночь на 18 июля, после чего станет возможно запустить автомобильное движение по мосту в реверсивном режиме для легковых машин.

Также, по его словам, планируется построить временный мост на участке длиной около 250 метров. Пока же владельцам автотранспорта предлагается альтернативный маршрут через "новые регионы" – так он обозначил украинские земли, оккупированные российскими войсками.

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов сказал, что между Краснодарским краем и Крымом действует паромная переправа, способная якобы перевозить 450 автомобилей за день. "В приоритете грузы министерства обороны", – уточнил он. Очередь для грузовых машин, по словам Аксёнова, может длиться около двух суток.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что на подъездах к мосту устроены перехватывающие парковки с пунктами питания и биотуалетами, "способные вместить до четырёх тысяч машин".

Крымский (Керченский) мост, соединяющий Краснодарский край с аннексированным Россией Крымом, был повреждён в ночь на 17 июля в результате атаки двух беспилотных надводных аппаратов. Источники украинских СМИ сообщили, что атака была организована ВСУ и Службой безопасности страны. В результате атаки один пролёт Крымского моста сошёл с опоры, ещё один был поврежден. Во время взрывов пострадала легковая машина, которая в это время проезжала по мосту. В ней находилась семья из трех человек, которая направлялась на отдых в оккупированный Крым из Белгородской области. От полученных ранений мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, скончались на месте. Их 14-летнюю дочь с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Это уже второй подрыв моста, ведущего на аннексированный Россией полуостров, с начала войны в Украине. Предыдущий произошёл в октябре прошлого года. Погибли пять человек.

Радио "Свобода"

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