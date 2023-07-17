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Новости2023.07.17 15:48

Россия объявила о прекращении зерновой сделки

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.17 15:48
Зерно (асоціативно)
Зерно (асоціативно) / D. Umbraso/LRT nuotr.

Действие сделки по вывозу украинского зерна из заблокированных после начала российского вторжения портов Черного моря "фактически прекращается" с 17 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это произошло из-за невыполнения условий, на которых настаивала Москва.

"Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно", - заявил Песков.

Россия уведомила "о возражении против продления сделки" Турцию, Украину и секретариат ООН, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS высказал мнение, что возможный выход России из зерновой сделки с Украиной будет стоить Москве больших дипломатических издержек. "Если они выйдут из него, то весь остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия повернулась спиной к тому, чтобы страны глобального Юга и Африки, Латинской Америки и Азии могли получать необходимое продовольствие по доступным ценам", - заявил он.

Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозится из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июле прошлого года при содействии Турции и ООН. Соглашение продлевалось несколько раз. Последний раз – 17 мая.

Одним из условий, которые выдвигает Россия для продления зерновой сделки, является переподключение Россельхозбанка к международной системе обработки банковских платежей SWIFT, от которой он был отключён из-за санкций. Также Москва настаивает на устранении припятствий для экспорта российского зерна, удобрений и поставок аммиака в Европу через Украину.

В начале июня Украина обвинила Россию в новой приостановке зерновой инициативы. В Киеве утверждали, что российская сторона заблокировала регистрацию судов во всех украинских портах, и назвали эти действия "грубым нарушением" договорённостей.

Радио "Свобода"

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