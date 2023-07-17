Ограничение движения в Старом городе столицы вызвало дискуссию: пора ли отказываться от автомобилей?

Во время проведения саммита НАТО Старый город литовской столицы значительно опустел: движение автомобилей в нем было запрещено, и некоторые жители были вынуждены передвигаться по городу пешком. Некоторых этот опыт заставил задуматься о том, нужно ли Старый город освобождать от автомобилей.

Является ли Старый город только пешеходной зоной?

Житель Вильнюса Яунюс рассказал LRT.lt, что в понедельник вечером он отправился на прогулку и был приятно удивлен тем, как тихо в Старом городе.

"Он никогда не выглядел так божественно! Вся архитектура и наследие - как на ладони. Я слышал стук обуви по тротуару. Я подумал, что же здесь не так, оказывается - машин нет", - сказал он.

По его словам, к нему обратились прохожие (молодая семья с коляской), которые спросили, что если отсутствие машин - это не фантастика, то почему так не может быть каждый день.

"Действительно, почему мы позволяем нашему Старому городу быть заполненным машинами, почему мы дышим выхлопными газами? Может быть, пришло время вернуть Старый город? Мой друг только что вернулся из Братиславы, и город произвел на него большое впечатление, одной из главных причин которого стало то, что Старый город - исключительно пешеходная зона. Будем ли мы к этому готовы?", - задался вопросом Яунюс.

Старый город Вильнюса / D. Umbraso / LRT nuotr.

Житель столицы, метеоролог Сильвестрас Дикчюс рассказал LRT.lt, что в первый день саммита НАТО он уехал на ферму, а на второй день вернулся и пошел гулять по городу.

"[В четверг] утром движение уже было открыто, но было еще очень пусто. Впечатление было совсем другое - пустота, возможно, немного похожая на пандемию. Однако было очень много пешеходов, гораздо больше велосипедистов. Такое ощущение, что ты находишься в Западной или Южной Европе, где есть пешеходные улицы. Тот, кто путешествовал по Европе, знает, что в этих городах очень много пешеходных улиц", - сказал он.

Поддерживает ужесточение контроля над автомобилями

С. Дикчюс отметил, что в столице также постепенно происходят изменения в дорожном движении, которые более благоприятны для пешеходов.

"Петлевое движение, появившееся несколько лет назад, было, пожалуй, первым шагом к уменьшению потока автомобилей в Старом городе. Я не думаю, что произошла полная эволюция Старого города. На мой взгляд, нужно объединить все интересы, поговорить и с местными жителями, и с теми, кому действительно нужно приехать в Старый город", - подчеркнул житель Вильнюса.

Старый город Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Он отметил, что был бы сторонником ужесточения контроля за движением автомобилей в Старом городе Вильнюса, но полное ограничение движения автомобилей тут было бы крайней мерой.

"Есть более мягкие, которые не вызывают такого недовольства. Тем более я не думаю, что это реально в нынешней ситуации, потому что автомобиль - это большая ценность для литовцев. Если бы рассматривался вопрос о том, чтобы лишить их возможности куда-то ездить, это вызвало бы самое большое возмущение. Я не думаю, что у политических властей города хватит воли на такие радикальные решения. Но я считаю, что это надо обсуждать, говорить об этом", - сказал он.

Полностью отказываться от автомобилей не планируется

Пресс-секретарь Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас рассказал LRT.lt, что на этой неделе он получил как положительные отзывы о более спокойном и удобном для пешеходов Старом городе, так и жалобы на ограничение доступа автомобилей.

Старый город Вильнюса / D. Umbrasas/LRT

"Жители Старого города в первую очередь нуждаются в средствах передвижения, поэтому пока запрещать автомобили не планируется. Однако поток автомобилей в Старом городе ограничен: запрещено движение по улице Савичяус и части улицы Вильняус, действует петлевая система движения. Последняя полностью вытеснила транзитное движение, которое до изменений 2020 года составляло около 40% всего трафика в Старом городе", - сказал сотрудник отдела по связям со СМИ.

Сокращение автомобильного движения сделало Старый город более благоприятным для пешеходов и других видов транспорта, не загрязняющих окружающую среду, и снизило уровень загрязнения воздуха.

В Старом городе Вильнюса планируется создать зону с низким уровнем загрязнения.

"Полностью отказываться от автомобильного движения в Старом городе не планируется, но будет больше поощряться движение неопасных транспортных средств. Как и в других европейских городах, в Старом городе Вильнюса будет введена зона с низким уровнем выбросов. Пока не решено, насколько большой будет эта зона и по каким критериям будет взиматься плата за проезд загрязняющих окружающую среду автомобилей. Эти решения, включая размер налога, должен будет принять муниципальный совет", - сказал Грубинскас.

Старый город Вильнюса / D. Umbraso / LRT nuotr.

Он отметил, что это создаст трудности для жителей Старого города, которые не смогут добираться до своих домов на автомобиле.

"Это также создаст неудобства для других жителей и гостей Вильнюса, которые хотят добраться до различных учреждений в центре города. Отказ от автомобилей в Старом городе должен быть естественным, а не принудительным процессом, обеспечивающим удобную доступность общественного транспорта и достаточное количество парковочных мест на окраинах центральной части города. Муниципалитет последовательно работает над этими вопросами", - сказал он.