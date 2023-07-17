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Новости2023.07.17 13:21

Центробанк Литвы выручил за памятные монеты по Украине 100 тыс. евро

B
BNS, LRT.lt 2023.07.17 13:21
Монета "Вместе с Украиной"
Монета "Вместе с Украиной" / Lietuvos Banko nuotr.

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) собрал 105,6 тыс. евро от продажи памятных монет, посвященных Украине, эта сумма была переведена на прошлой неделе на специальный счет, открытый в национальном банке страны. 

Как сообщил в понедельник Банк Литвы, средства будут направлены на гуманитарную помощь пострадавшим от войны жителям Украины.

С момента выпуска монеты 16 марта ее купили в общей сложности 10 тыс. жителей Литвы и зарубежья, а также компании. Было продано 565 монет.

"Это не первая монета, которую мы выпускаем в помощь народу Украины, страдающему от ужасов войны. Спасибо всем, кто приобрел памятные монеты. Всего мы уже собрали и перевели в Украину почти полмиллиона евро! Я приглашаю вас продолжать вносить свой вклад — к концу года мы стремимся собрать и перевести еще несколько сотен тысяч евро. Давайте все поддержим борьбу Украины за свободу", - отметил председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус.

Согласно отчету, монеты в основном покупают жители Литвы, но они также привлекают внимание жителей зарубежных стран: Германии, Польши, Эстонии, Латвии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Словакии.

Человек, купивший эту коллекционную монету, помогает Украине на сумму в 10 евро, общая стоимость монеты - 14,52 евро.

Художник национальной стороны – Эгле Жемайте, художник общей стороны – Лукас Луйкс.

# Литва
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