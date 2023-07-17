Центробанк Литвы выручил за памятные монеты по Украине 100 тыс. евро

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) собрал 105,6 тыс. евро от продажи памятных монет, посвященных Украине, эта сумма была переведена на прошлой неделе на специальный счет, открытый в национальном банке страны.

Как сообщил в понедельник Банк Литвы, средства будут направлены на гуманитарную помощь пострадавшим от войны жителям Украины.

С момента выпуска монеты 16 марта ее купили в общей сложности 10 тыс. жителей Литвы и зарубежья, а также компании. Было продано 565 монет.

"Это не первая монета, которую мы выпускаем в помощь народу Украины, страдающему от ужасов войны. Спасибо всем, кто приобрел памятные монеты. Всего мы уже собрали и перевели в Украину почти полмиллиона евро! Я приглашаю вас продолжать вносить свой вклад — к концу года мы стремимся собрать и перевести еще несколько сотен тысяч евро. Давайте все поддержим борьбу Украины за свободу", - отметил председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус.

Согласно отчету, монеты в основном покупают жители Литвы, но они также привлекают внимание жителей зарубежных стран: Германии, Польши, Эстонии, Латвии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Словакии.

Человек, купивший эту коллекционную монету, помогает Украине на сумму в 10 евро, общая стоимость монеты - 14,52 евро.

Художник национальной стороны – Эгле Жемайте, художник общей стороны – Лукас Луйкс.