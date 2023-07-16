По случаю 90-летия полета «Литуаники» Науседа напомнил о подвиге литовских летчиков

По сообщению президентской пресс-службы, в воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа вместе с президентом Польши Анджеем Дудой отметил 90-летие со дня гибели Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса. Чествование памяти литовских пилотов состоялось в польском селе Пщельник.

Литовский лидер подчеркнул, что Стяпонас Дарюс и Стасис Гиренас стремились не столько улучшить какой-либо рекорд или пополнить ряды первооткрывателей начавшихся тогда трансатлантических перелетов, сколько вдохновить литовцев во всем мире, распространить в мире весть о стране, восстановившей свою историческую государственность.

Президент напомнил, что Стяпонас Дарюс был в тогдашней Литве широко известен как живая легенда общественной жизни, пионер многих видов спорта, в том числе баскетбола. Его гибель, как и гибель другого американца литовского происхождения – Стасиса Гиренаса, потрясла жителей Литвы, но в то же время вселила в них еще большую гордость за свою страну.

Гитанас Гауседа в Польше почтил память Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса / Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos / E. Kinaičio nuotr.

«Полет «Литуаники» стал важной частью символа Литвы. До сих пор трудно найти в нашей стране человека, который бы ничего не слышал о подвиге Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса. Я искренне благодарен за то, что память о литовских летчиках так замечательно хранят сегодня и в Польше. Мы все можем в этом убедиться в этом месте, где рядом с памятником Дарюсу и Гиренасу открыт посвященный им музей», – сказал глава государства.

Памятник на месте крушения самолета Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса "Литуаника" недалеко от польского села Пщельник / Wikipedia

По словам Науседы, очень символично, что перелет через Атлантику начался 15 июля – в день совместной победы литовского и польского оружия в Грюнвальдской (Жальгирисской) битве.

Литовский руководитель поблагодарил собравшихся и пожелал, чтобы народы Литвы и Польши и впредь неустанно хранили память о легендарном перелете Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса. «Пусть пример этих героев вдохновляет нас на совместные свершения и побуждает нас радоваться совместным победам», – сказал президент.