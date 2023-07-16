Четыре мирных жителя Украины погибли из-за обстрелов в прошедшую ночь

Четыре мирных жителя Украины погибли из-за российских обстрелов в субботу и ночь на воскресенье. Восемь человек были ранены.

В Донецкой области погибли два человека в городе Часов Яр и селе Александро-Шультино. Один человек пострадал. По одному погибшему – в Херсонской и Харьковской областях.

В Запорожской области российские войска нанесли 52 удара по 13 населённым пунктам: Гуляйполе, Железнодорожному, Новодаровке и другим. В городе Степногорск, по сообщению главы Запорожской областной военной администрации, получили ранения семь человек – четверо мужчин и три женщины.

Власти аннексированного Севастополя заявили о ночной атаке украинских беспилотников. Информацию подтвердили в Министерстве обороны России. По заявлению ведомства, на Севастополь были отправлены семь дронов и два беспилотных катера. Все они были уничтожены, жертв нет. Движение пассажирских катеров и паромов в Севастопольской бухте было остановлено на несколько часов.

Радио Свобода