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Новости2023.07.16 15:50

Умерла французская актриса и певица Джейн Биркин

D
DW 2023.07.16 15:50
Джейн Биркин
Джейн Биркин / AP nuotr.

Французская актриса и певица Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет в своем доме в Париже.

Французская актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет в Париже, сообщает издание Le Parisien в воскресенье, 16 июля.

Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, а в конце 60-х годов переехала во Францию. В 1966 году Биркин снялась в фильмах "Фотоувеличение" Микеланджело Антониони и "Калейдоскоп" Джека Смайта. В 1969 году она сыграла главную женскую роль в фильме Пьера Гримбла "Слоган". Долгое время спутником жизни Биркин был ее партнер по этом фильму Серж Генсбур.

Они также прославились в качестве музыкального дуэта, в 1969 они выпустили песню "Je tʼaime… moi non plus", в 1976 году вышел одноименный фильм "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет" с Биркин в главной роли. В 1980 году Биркин и Генсбур расстались. Их дочь Шарлотта Генсбур тоже стала известной актрисой и певицей.

Всего за свою карьеру Джейн Биркин снялась в десятках фильмов и записала двадцать альбомов. Она продолжала сниматься в кино и заниматься музыкой до последних лет жизни.

DW

# Культура
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