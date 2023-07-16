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Новости2023.07.16 09:46

Продолжается расследование ложных сообщений о взрывчатых веществах в госучреждениях

E
ELTA 2023.07.16 09:46
Генеральная прокуратура Литвы
Генеральная прокуратура Литвы / D. Umbraso/LRT nuotr.

Правоохранительные органы продолжают досудебное расследование по фактам ложных сообщений о взрывчатых веществах в различных учреждениях Вильнюса, начатое в начале этого года. Установить, кто распространял эту информацию, пока не удалось.

Как сообщила агентству ELTA главный специалист отдела коммуникаций Генеральной прокуратуры Рита Стундене, после того, как 23 января различные государственные учреждения в Вильнюсе (прокуратуры, суды, аэропорт, Сейм, учебные заведения и т. д.) получили по электронной почте ложные сообщения о заложенных в их зданиях взрывчатых веществах, в Главном полицейском комиссариате по Вильнюсскому городскому округу было возбуждено досудебное расследование по статье 285 Уголовного кодекса (часть 2).

В соответствии с этой статьей, лицо, распространившее заведомо ложное сообщение об опасности, угрожающей объекту государственного значения, если это сообщение вызвало волнение среди населения либо нарушило работу объекта государственного значения, наказывается штрафом, ограничением свободы либо лишением свободы на срок до двух лет.

По словам представителя прокуратуры Стундене, лицо, отправлявшее ложные сообщения о взрывчатых веществах в зданиях государственных учреждений, до сих пор не установлено.

Генеральная прокуратура Литвы
Генеральная прокуратура Литвы / D. Umbraso/LRT nuotr.

ELTA напоминает, что в конце января различные государственные учреждения, расположенные в столице, в том числе Генеральная прокуратура, Сейм, Вильнюсский аэропорт, одна из столичных школ, получили ложные сообщения о заложенных в их зданиях взрывчатых веществах. Чуть позже аналогичные сообщения пришли в редакцию газеты Lietuvos rytas, редакцию новостного портала 15min.lt, а также в некоторые суды Вильнюса и Каунаса.

Эти ложные сообщения временно нарушили работу учреждений, так как для проверки их зданий приезжали полицейские, саперы, пожарные; в некоторых учреждениях были эвакуированы сотрудники, эвакуированы были также пассажиры в Вильнюсском аэропорту. Ни в одном из вышеперечисленных учреждений взрывчатых веществ обнаружено не было.

Генеральная прокуратура Литвы
Генеральная прокуратура Литвы
# Литва
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