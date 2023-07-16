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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оставит свой пост

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.16 09:15
Бен Уоллес
Бен Уоллес / AP nuotr.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оставит свой пост при следующих перестановках в правительстве, которые ожидаются в сентябре. Об этом он рассказал в интервью The Times.

Политик также не будет выставлять свою кандидатуру на следующих парламентских выборах. Уоллес заявил, что не будет досрочно отказываться от депутатского мандата, чтобы не пришлось проводить довыборы в его округе. По данным издания, политик рассказал премьер-министру Риши Сунаку о своих планах 16 июня.

"Я начал карьеру в политике в Шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати", – рассказал Уоллес в интервью.

Уоллес занимает пост министра обороны с 24 июля 2019 года. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Великобритании сменились три премьер-министра, но Уоллеса каждый раз переназначали на пост министра обороны.

Радио Свобода

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