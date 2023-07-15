ФСБ задержала якобы готовивших покушение на Симоньян и Собчак

ФСБ России отчиталось о задержании в Москве и Рязанской области членов некой "неонацистской группировки" по подозрению в подготовке покушения на главного редактора прокремлёвского телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщают российские информагентства.

Спецслужба утверждает, что операция по задержанию проводилась в пятницу 14 июля. По данным ТАСС, речь идет о группировке "Параграф 88". Её участники якобы по заданию спецслужб Украины "проводили разведку" около мест работы и проживания Симоньян и Собчак. За каждое убийство украинская сторона обещала заплатить по полтора миллиона рублей, утверждает ФСБ.

При обысках, по информации спецслужбы, оперативники нашли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, наручники, средства связи и "компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения".

Сколько именно человек задержано, ФСБ не сообщает. По данным ТАСС, следствие требует их ареста.

Телеканал RT публикует видео допроса одного из подозреваемых, как утверждается, 18-летнего Михаила Балашова. Он сообщает, что создал "неонацистскую группировку" и вовлёк у неё несовершеннолетних друзей. Потом с ними, по словам Балашова, связались представители спецслужб Украины и предложили заказное убийство Симоньян и Собчак.

На фото, которые также публикует RT, среди прочего можно видеть оружие, кастет, книгу "Моя борьба" Адольфа Гитлера, флаг с изображением Георгия Победоносца и написанными на нём цифрами "14" и "88".

Маргарита Симоньян написала в телеграме, что задержанные следили за ней и знали все её адреса. "Отдайте их бате моему на перевоспитание. Он из них сделает настоящих мужиков", — написала Симоньян к сообщению "РИА Новости" о том, что суд избирает меру пресечения задержанным.

Ксения Собчак сообщение ФСБ не комментировала, но её проект "Осторожно, новости" пишет, что сегодня задержанных арестует Басманный суд. "На данный момент им вменяют статью о хулиганстве. Всего в суд доставили шестерых человек, в их числе — 18-летний Михаил Балашов, видео с его "признаниями" уже успело распространить RT", — говорится в посте (орфография сохранена – прим. РС).

Украинская сторона сообщение российской спецслужбы пока не комментировала.

Радио Свобода