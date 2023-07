Стала известна причина смерти Лизы Мари Пресли

Лиза Мари Пресли, единственный ребенок легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли, умерла вследствие естественных причин, сообщила служба судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Причиной смерти 54-летней женщины, которая как и ее отец была певицей, стала непроходимость тонкой кишки из-за спаек (рубцов), возникших в ее организме после хирургии по снижению веса.

Речь идет о бариатрической операции, в результате которой сокращается объем желудка. Пресли перенесла ее несколько лет назад.

Певица умерла 12 января, после того как ее срочно доставили в калифорнийскую больницу с остановкой сердца.

В четверг судмедэкспертиза пояснила, что остановка сердца была вызвана непроходимостью тонкой кишки.

Этот вид нарушения моторики в желудочно-кишечном тракте может возникать в результате рака толстой кишки, приема лекарств или из-за спаек после операций на брюшной полости, как в случае Пресли.

«Это известное долговременное осложнение после такого рода операции», — отмечается в заключении судмедэксперта.

При этом случаи смерти от непроходимости тонкой кишки редки, пояснила в интервью американскому вещателю CBS доктор Анжелик Кампен из калифорнийского центра неотложной помощи.

Судебное разбирательство

Пресли была похоронена на территории поместья Грейсленд в Мемфисе, которое принадлежало Элвису, рядом со своим сыном Бенджамином Кио, покончившим с собой в 2020 году.

После ее смерти мать певицы, Присцилла Пресли, попыталась оспорить в суде законность ее завещания. По ее словам, она не знала о поправке 2016 года, отнимающей у нее право контроля над имуществом и наследием Лизы Мари.

По этой поправке контроль в равных долях должен был перейти к сыну певицы Бенджамину Кио и ее дочери Райли от первого брака Лизы Мари с певцом и актером Дэнни Кио.

Юридический спор был урегулирован в мае, но его подробности не обнародовали.

Жизнь и карьера

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон были женаты два года / фото REUTERS

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе и стала единственной наследницей состояния своего отца в возрасте девяти лет, когда Элвис внезапно скончался.

В 2003 году она выпустила первый сольный альбом To Whom It May Concern, который разошелся тиражом несколько сотен тысяч экземпляров и был неплохо встречен критиками. В 2005 году вышел ее второй альбом Now What, а в 2012-м - третий и последний Storm and Grace.

В 1994 году она вышла замуж за певца Майкла Джексона, это произошло всего через 20 дней после развода с первым мужем Дэнни Кио.

В 1996-м, когда Джексон сражался против обвинений в сексуальном насилии над детьми, они развелись.

В 2002 году она вышла замуж за актера Николаса Кейджа, который был большим поклонником ее отца. Кейдж подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы.

Четвертый брак Лизы Мари Пресли - с ее гитаристом и музыкальным продюсером Майклом Локвудом - закончился разводом в 2021 году.

У нее было трое детей, один из которых (Бенджамин Кио) покончил с собой в 2020 году.

Последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике за два дня до смерти во время церемонии вручения "Золотых глобусов" в Лос-Анджелесе.

