Бывшего шеф-редактора "Sputnik Литва" оштрафовали на €15,5 тысячи

Оштрафованный на 15,5 тысячи евро за поддержку России в Латвии – это бывший шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на LTV.

Приговор вступил в силу 3 июля, ранее имя оштрафованного не называлось. Согласно приговору, Касем, будучи гражданином Латвии, оказывал "интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений" с 2017 по ноябрь 2022 года. Он полностью признал вину и раскаялся.

В январе 2023 года Касема арестовали по статье о нарушении санкций Евросоюза. Служба государственной безопасности Латвии утверждала, что он руководил информационным ресурсом, который распространяет "прокремлёвские нарративы, включая регулярную дискриминацию Латвии и её союзников". Почти четыре месяца Касем провёл в рижской тюрьме, после чего его выпустили под подписку о невыезде.

Касем несколько лет жил и работал в России, в Латвию он вернулся в конце 2022 года.

Радио «Cвобода»