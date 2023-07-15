Кандидатура Каледы признана подходящей для Общего суда ЕС – министерство

Министерство юстиции Литвы подтвердило, что получило положительное заключение о пригодности Саулюса Каледы к должности судьи Суда общей юрисдикции Евросоюза (Общего суда ЕС).

"После получения этой оценки остается один шаг для назначения Каледы судьей Общего суда ЕС - одобрение конференции представителей правительств стран-членов ЕС. Эту встречу представителей планируется провести в начале осени", - сообщили BNS в Минюсте.

Кандидатура Каледы на должность судьи Общего суда ЕС была представлена ​​правительством в апреле этого года, до этого она была одобрена президентом Литвы Гитанасом Науседой и Сеймом.

Каледа в настоящее время является членом Юридической службы Европейской комиссии (ЕК).

Он окончил Юридический факультет Вильнюсского университета, получил степень магистра права в Боннском университете и степень доктора права в Ягеллонском университете Кракова.

Каледа работал в Общем суде ЕС. С 2004 года он был юридическим референтом в аппаратах судей Виленаса Вадапаласа и Эгидиюса Белюнаса, в 2013-2017 годах занимал аналогичную должность в аппарате генерального адвоката Мацея Шпунара.

Общий суд ЕС в основном рассматривает иски, связанные с правовыми актами институтов ЕС, в том числе государственные иски против Европейской Комиссии.