Российская пропаганда о саммите НАТО в Вильнюсе: "Литва, Польша, Украина - марионетки НАТО"

"Пропагандистский нарратив о саммите НАТО в Вильнюсе очень несостоятелен, поскольку России здесь нечем похвастаться", - считает Енджей Моравецки, ученый, эксперт по России, аналитик прокремлевских СМИ и автор докладов о России с февраля 2022 года.

- Вы сказали, что российские статьи о саммите НАТО в Вильнюсе были особенно неинтересны. Почему это так? Как Вы можете это объяснить?

- России нечем особенно гордиться. Это происходит уже давно. Сначала был патриархальный нарратив о Западе, что Россия наконец-то покажет свою силу "гнилому, дегенеративному, бабскому" Западу. После Херсона этот нарратив рухнул. У кремлевской пропаганды больше нет топлива для распространения победного нарратива. Все, что они могут теперь сделать, это с остаточным удовлетворением заявить: "А мы вам говорили». Они не добились успеха. Теперь читаем: "А мы вам говорили, их все-таки не приняли в НАТО".

История с наглостью Зеленского очень часто повторяется. Мы встречаем такие заголовки, как "Ругань Эрдогана затмила истерику Зеленского на саммите НАТО", "Абсурд. Зеленский устроил истерику еще до приезда на саммит НАТО", "Резкость Зеленского по отношению к НАТО разозлила западных дипломатов", "Это не базар. Наглость украинского МИДа по отношению к НАТО шокировала немцев".

Саммит НАТО в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Например, в статье "Итоги саммита НАТО в Вильнюсе ясны: что от нас скрывают?". В этом тексте говорится о том, что западный мир принял решение о вступлении Украины в НАТО.

Далее говорится о том, что основные страны, задающие тон в НАТО ("может быть, достаточно написать: одна страна?"), готовы распространить зонтик статьи 5 на Украину, но только после того, как она урегулирует свой конфликт с Россией. Остальные страны, такие как Литва, Польша и Украина, называются марионетками, марионетками НАТО. Главная цель "вильнюсского маскарада" - создать иллюзию немедленного вступления Украины в НАТО, а на самом деле отложить его на более поздний срок.

Другие заголовки: "Медведев: Украину, возможно, никогда не примут в НАТО, Альянс боится ее принять", "Третья мировая война грядет. Медведев комментирует поставки западного оружия Киеву", "НАТО одобрило размещение 300 тыс. военнослужащих у границ России".

Интересно, что некоторые из этих текстов были написаны информационным агентством - РИА "Новости".

- Какое же место занимает тема саммита НАТО в пропагандистских СМИ? На первых строчках порталов или в самом низу списка новостей?

- Эти заголовки скорее наверху. Конечно, это не те темы, которые полностью выбрасываются в заголовки. Например, заголовки с Зеленским, который должен быть показан в самом невыгодном свете как баба-истеричка, конечно, находятся выше.

Теперь, когда я захожу на РИА "Новости", я вижу вверху статью о том, что российские войска уничтожили нефтебазу. И только в колонке видных российских пропагандистов я вижу другой заголовок: "Зеленский в ярости. Он получил очень неприятный сюрприз на саммите НАТО".

Российская пропаганда / AP nuotr.

- Какие наиболее важные решения этого саммита получили наибольшее освещение в российской прессе?

- Самое главное, что было подчеркнуто, — это то, что ничего важного на этом саммите НАТО не произошло, потому что в итоге Украине ничего не было обещано.

Что касается Турции, то в первый день саммита РИА "Новости" также приписывало Эрдогану грубость и наглость, подчеркивая, что ему нельзя доверять, что это страна, которая всегда взвешивает свои выгоды, и что россияне часто двояко относятся к Турции и не могут определиться, нравится им это или нет.

Швеция - еще одна болезненная для России проблема. О Швеции читаем: "Кремль сообщил, как будет реагировать на вступление Швеции в НАТО". "Песков: реакция на прием Швеции будет аналогична реакции на вступление Финляндии". Трудно понять, какой будет реакция, потому что никакой реакции не было.

С другой стороны, в СМИ продолжает появляться более важная тема - Пригожин. Однако даже с этим контентом у них остается проблема. Несмотря на целостность пропагандистского посыла, мы видим в "Московском комсомольце" и "Коммерсанте" статьи, из которых непонятно, что имеется в виду.

Саммит НАТО в Вильнюсе / INK agency nuotr.

Было довольно длинное эссе, в котором журналист объяснял, что Путин - прагматик и не придерживается никаких норм, что он поступил так, как должен был поступить, потому что без Пригожина Россия существовать не может. Видно, что в этом сюжете журналисты ступают на небезопасную почву.

Подводя итог, можно сказать, что тема саммита НАТО действительно присутствует в прокремлевской пропаганде, но она, конечно, не является основной.

- Есть ли что-нибудь о Калининграде? Есть ли какие-то признаки того, что ситуация в районе Калининграда принципиально меняется?

- Совсем недавно я читал статью, в которой говорилось, что третья мировая война начнется с Калининграда. Однако ситуация в Калининграде не является доминирующей нитью, она их мало волнует.

- Читаете ли Вы комментарии к пропагандистским статьям?

- В основном нет, хотя иногда читаю, если дьявол меня искушает. Я стараюсь следить за своей душевной гигиеной, потому что с февраля прошлого года я все равно по несколько часов в день читаю пропаганду. Это, признаюсь, заставляет меня чувствовать себя очень грязным.

Российская пропаганда / Shutterstock nuotr.

Другое дело, что мы не знаем, кто пишет эти комментарии. Поэтому я не верю, что они могут отражать истинное настроение общества.

Мне также кажется, что политические настроения логичнее размещать в Telegram-каналах. Именно там мы находим пользователей, которые выражают свое недовольство работой Кремля.

Я предпочитаю полагаться на другие средства. Я общаюсь с друзьями в России и российскими журналистами.

- Каково общее настроение, которое Вы наблюдаете в прокремлевских СМИ в отношении войны в Украине, которая продолжается уже более 500 дней, и санкций против России?

- Я упомяну о своей беседе с Кириллом Мартыновым, главным редактором "Новой газеты в Европе". Я задал ему точно такой же вопрос, потому что нам всем это интересно. Весь мир пытается это понять.

Опросы более или менее отражают то, что происходит в российском обществе. Почему-то тенденции не очень меняются.

По-прежнему до 20% населения скептически относятся к власти и говорят, что не поддерживают или даже не одобряют "спецоперацию".

Это по-прежнему много. Мартынов говорит, что, скорее всего, эти несколько процентов по-своему противостоят режиму. Но сопротивление здесь означает лишь то, что они читают эти остатки независимых СМИ. Большего они сделать не могут.

Российская пропаганда / фото Shutterstock

Около трети населения - убежденные сторонники Кремля и войны. Это пропутинские люди.

Остальные - потенциально поточные люди, которые конформистски придерживаются того, что они считают большинством, и хотят функционировать относительно комфортно. Они хотят улететь в Турцию, а если нет, то на юг России или в Крым, или хотя бы застрять в пробке на Крымском мосту, о котором сейчас так много говорят. Это люди, которые потенциально, если ситуация изменится, тоже могут очень быстро изменить свое отношение к власти и поддержать кого-то другого.

Подобный процесс мы наблюдали в случае с Пригожиным. Даже журналисты молчали. Потом, конечно, представители Кремля и пропагандистские СМИ пытались оправдаться тем, что все общество поддержало Путина. Однако ни в регионах, ни среди журналистов, ни среди представителей власти этого не было. Даже когда речь идет о простых людях, мы видим, что маятник качнулся в другую сторону.

Стоит также упомянуть о больших потерях войск. Это означает, что тут и месть, и те, кто станет сторонником войны, потому что у них погиб родственник или друг.

Сейчас эти факторы работают одновременно. С другой стороны, в СМИ не так много другого "топлива", и иногда в котел подбрасываются религиозные вопросы, которых в последние дни стало очень много. Мы видим, например, такие заголовки: "С нами Бог", "Это последняя битва с сатаной". Мы это уже слышали - Медведев, Кадыров говорят о борьбе с сатанизмом или ЛГБТ.

Не так давно даже Патриарх Кирилл сказал, что "только Россия не позволяет сатане захватить мир".

На мой взгляд, религиозный нарратив обычно рождается от беспомощности, то есть тогда, когда мы действительно не знаем, о чем говорить.