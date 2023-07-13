Naujienų srautas

Российская пропаганда
Новости 54 мин. назад

В Латвии местного жителя оштрафовали на 15,5 тысячи евро за поддержку России

Таллинн
Новости 2 ч. назад

«Дни моря» в Таллинне: обзор самых интересных мероприятий

Кибербезопасность
Новости 2 ч. назад

Во время саммита НАТО фиксировались десятки кибератак: "Все было красным"

Вакцинация детей (ассоциативное фото)
Новости 3 ч. назад

Вакцинация украинских детей стала проблемой для литовских медиков: «Возможны вспышки инфекционных заболеваний»

Джо Байден
Новости 4 ч. назад

Президенты США и Финляндии проводят переговоры в Хельсинки

Марюс Йокубайтис
Новости 4 ч. назад

Марюс Йокубайтис. Держитесь, Владимир, через год обсудим новые условия

Рига
Новости 4 ч. назад

Украину поддерживают только 27% русскоязычных жителей Латвии

Джо Байден и Владимир Зеленский
Новости 5 ч. назад

То ли абсурд, то ли победа. Что получила Украина на саммите НАТО в Вильнюсе

Вторая мировая фойна (1943 г.)
Новости 5 ч. назад

В Литве эксгумированы останки советских солдат Второй мировой войны

Россия на Олимпийских играх
Новости 6 ч. назад

Более 200 спортсменов из России сменили спортивное гражданство

Евгений Пригожин
Новости 7 ч. назад

Компании Пригожина после мятежа заключили контракты на 1 млрд рублей

Хакеры
Новости 7 ч. назад

Полиция Литвы начала расследование по возможной утечке документов саммита НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе
Новости 8 ч. назад

Итоги Саммита в Вильнюсе: НАТО повторяет свою "самую большую ошибку" по Украине?

Саммит НАТО в Вильнюсе
Новости 8 ч. назад

Результаты саммита НАТО: Успех для Швеции, гарантии для Украины и новая оценка угрозы Китая

Участники проекта TULA (UA+LT)
Новости 9 ч. назад

Автор интеграционного проекта для украинцев в Литве: «Не нужно пытаться быть «своим» в чужой стране»

Кястутис Будрис
Новости 9 ч. назад

Советник президента: "Украина получила больше гарантий, чем у нее было до саммита НАТО в Вильнюсе"

Новости2023.07.13 18:35

В Латвии местного жителя оштрафовали на 15,5 тысячи евро за поддержку России

НВ
Настоящее Время 2023.07.13 18:35
Российская пропаганда
Российская пропаганда / фото AP

В Латвии местного жителя оштрафовали на 15 500 евро за поддержку России в действиях, направленных против страны. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Латвии.

"В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии в период с 2017-го по ноябрь 2022 года оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений", – говорится в сообщении.

Фамилия мужчины не указывается, как и подробности дела. В пресс-релизе лишь сказано, что ему было известно, что одной из задач России является укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах Европейского союза, в том числе направленное против независимости, суверенитета и национальной безопасности в целом.

Обвиняемый, как сообщается, признал свою вину, а также "сделал выводы и оценил недопустимость и последствия своих действий". Прокурор с учетом изложенного, характера и опасности деяния, причиненного вреда и материального положения обвиняемого и того факта, что мужчина почти четыре месяца находился под арестом в период следствия, наложил на него штраф в размере 15 500 евро.

Такое наказание, по данным Delfi, ранее получил иностранный гражданин по имени Руслан за сотрудничество с российской разведкой. Его задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, как минимум с 2010 года он сотрудничал с российской военной разведкой, которая ставила перед ним задачи по содержанию конспиративных помещений, созданию тайников в диверсионных целях, отслеживанию изменений в законодательстве, касающемся въезда иностранных граждан в Латвию, и возможности сдачи в аренду жилых площадей.

Служба госбезопасности выяснила, что мужчину завербовали с целью создания опорной позиции для осуществления возможных диверсий на территории Латвии в случае военного конфликта. Он, в частности, делал тайники для хранения предметов, необходимых для диверсий, пишет издание.

Настоящее время

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Таллинн
2 ч. назад

«Дни моря» в Таллинне: обзор самых интересных мероприятий

Кибербезопасность
2 ч. назад

Во время саммита НАТО фиксировались десятки кибератак: "Все было красным"

Вакцинация детей (ассоциативное фото)
6
3 ч. назад

Вакцинация украинских детей стала проблемой для литовских медиков: «Возможны вспышки инфекционных заболеваний»

6
Джо Байден
4 ч. назад

Президенты США и Финляндии проводят переговоры в Хельсинки

Марюс Йокубайтис
Комментарий
4 ч. назад
Комментарий

Марюс Йокубайтис. Держитесь, Владимир, через год обсудим новые условия

Рига
4 ч. назад

Украину поддерживают только 27% русскоязычных жителей Латвии

Джо Байден и Владимир Зеленский
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
5 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

То ли абсурд, то ли победа. Что получила Украина на саммите НАТО в Вильнюсе

Вторая мировая фойна (1943 г.)
5 ч. назад

В Литве эксгумированы останки советских солдат Второй мировой войны

Россия на Олимпийских играх
6 ч. назад

Более 200 спортсменов из России сменили спортивное гражданство

Евгений Пригожин
7 ч. назад

Компании Пригожина после мятежа заключили контракты на 1 млрд рублей

Историческая речь Байдена в Вильнюсе
7
2023.07.12 20:29

Историческая речь Байдена в Вильнюсе: "Я горжусь тем, что называю Литву своим другом, партнером и союзником"

7
Саммит НАТО в Вильнюсе
7
2023.07.13 11:27

Итоги Саммита в Вильнюсе: НАТО повторяет свою "самую большую ошибку" по Украине?

7
Участники проекта TULA (UA+LT)
Интервью LRT.lt 11
2023.07.13 10:17
Интервью LRT.lt

Автор интеграционного проекта для украинцев в Литве: «Не нужно пытаться быть «своим» в чужой стране»

11
Хакеры
2023.07.13 12:09

Полиция Литвы начала расследование по возможной утечке документов саммита НАТО

Г. Науседа
2023.07.12 20:13

Науседа: "Без лидерства США не было бы трансатлантического единства"

Саммит НАТО в Вильнюсе
6
2023.07.13 10:44

Результаты саммита НАТО: Успех для Швеции, гарантии для Украины и новая оценка угрозы Китая

6
Джо Байден и Владимир Зеленский
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.07.13 13:35
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

То ли абсурд, то ли победа. Что получила Украина на саммите НАТО в Вильнюсе

Михаил Саакашвили
2023.07.13 08:16

Польские врачи начали обследование Михаила Саакашвили

Евгений Пригожин
2023.07.13 09:19

"Проект" опубликовал расследование о Пригожине и его мятеже

Марюс Йокубайтис
Комментарий
2023.07.13 15:26
Комментарий

Марюс Йокубайтис. Держитесь, Владимир, через год обсудим новые условия