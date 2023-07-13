В Латвии местного жителя оштрафовали на 15,5 тысячи евро за поддержку России

В Латвии местного жителя оштрафовали на 15 500 евро за поддержку России в действиях, направленных против страны. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Латвии.

"В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии в период с 2017-го по ноябрь 2022 года оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений", – говорится в сообщении.

Фамилия мужчины не указывается, как и подробности дела. В пресс-релизе лишь сказано, что ему было известно, что одной из задач России является укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах Европейского союза, в том числе направленное против независимости, суверенитета и национальной безопасности в целом.

Обвиняемый, как сообщается, признал свою вину, а также "сделал выводы и оценил недопустимость и последствия своих действий". Прокурор с учетом изложенного, характера и опасности деяния, причиненного вреда и материального положения обвиняемого и того факта, что мужчина почти четыре месяца находился под арестом в период следствия, наложил на него штраф в размере 15 500 евро.

Такое наказание, по данным Delfi, ранее получил иностранный гражданин по имени Руслан за сотрудничество с российской разведкой. Его задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, как минимум с 2010 года он сотрудничал с российской военной разведкой, которая ставила перед ним задачи по содержанию конспиративных помещений, созданию тайников в диверсионных целях, отслеживанию изменений в законодательстве, касающемся въезда иностранных граждан в Латвию, и возможности сдачи в аренду жилых площадей.

Служба госбезопасности выяснила, что мужчину завербовали с целью создания опорной позиции для осуществления возможных диверсий на территории Латвии в случае военного конфликта. Он, в частности, делал тайники для хранения предметов, необходимых для диверсий, пишет издание.



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