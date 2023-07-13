Результаты саммита НАТО: Успех для Швеции, гарантии для Украины и новая оценка угрозы Китая

Несмотря на то, что не оправдались надежды на вхождение в историю Вильнюсского саммита НАТО как встречи, на которой Украине было предложено членство, он принес много ценных результатов, в том числе и для этой страны, защищающейся от России, считают эксперты.

Неожиданным и важным достижением, по их словам, стало соглашение о членстве Швеции в Североатлантическом союзе, обязательство увеличить финансирование обороны, даже если есть сомнения по срокам его реализации.

"Рано или поздно Украина станет членом НАТО - это лишь вопрос времени. В этом смысле это второй шаг, и он намного увереннее, чем в 2008 году, - сказала BNS профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Довиле Якнюнайте. - Вильнюсский саммит в этом смысле действительно входит в историю, как утвердивший членство о Швеции, он входи в историю как очень четкое усиление восточного фланга с региональными планами".

В понедельник, накануне саммита НАТО, лидеры альянса утвердили новые планы региональной обороны. А во вторник, лидеры стран НАТО в Вильнюсе договорились, что страны-члены Альянса должны выделять не менее 2% внутреннего валового продукта (ВВП) на оборонные нужды.

Саммит НАТО в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Альянс также постановил создать Совет Украина-НАТО и утвердил долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.

Наконец, лидеры НАТО договорились, что приглашение вступить в Альянс будет направлено Украине, когда все страны блока договорятся об этом, и Киев выполнит поставленные ему условия, было принято решение освободить Украину от реализации Плана действий по членству (ПДЧ),

По словам доцента этого же института Кястутиса Гирнюса, президент Украины Владимир Зеленский использовал стратегию требования того, что ему обещали не давать, потому что до сих пор это работало, чтобы получить танки и истребители для боевых действий Украины.

"Пока каждое требование он выбивал, здесь у него впервые не получилось", — отметил эксперт.

Однако эксперты отмечают другое: давление на Альянс дало результаты и в других форматах: Украина получила различные двусторонние и многосторонние обязательства по обучению, вооружениям и другой поддержке.

Саммит НАТО в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Франция пообещала Украине ракеты большой дальности, а Германия пообещала дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты для этих систем.

Страны G7 пообещали долгосрочную военную поддержку Украине, чтобы помочь ей бороться с российскими войсками и предотвратить повторение войны. Зеленский назвал это "значительной победой в сфере безопасности".

"Именно высокое концентрированное давление на подступах к НАТО по принятию определенных решений, которые в данном случае могут оказаться не очень возможными, создало пространство для принятия этих решений вне формата НАТО", — сказала Эгле Мураускайте, главный научный сотрудник Университета Мэриленд.

По ее словам, это включает в себя как новый совет и обязательства по безопасности, так и новые объявления о поставках оружия Францией и Германией, а также обучение солдат и инвестиции в ее оборону.

"Я понимаю, что друзья Украины, к которым я бы себя тоже причислила, не рады слышать, что эти обязательства не в формате НАТО, но опять же, я не знаю, были ли эти ожидания взвешенными, принимая во внимание контекст", - сказала эксперт.

Политологи сходятся во мнении, что приятной неожиданностью этой встречи стало изменение позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: еще днем ​​в понедельник он увязал ратификацию членства Швеции в НАТО с членством своей страны в Евросоюзе, а также объявил о договоренность достигнутой вечером.

Джо Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО / LRT stop kadras

"Швеция, несомненно, была самым большим достижением НАТО, особенно в рамках саммита", - сказала Мураускайте.

По словам Якнюнайте, позиция турецкого лидера, который любит быть в центре внимания, менялась в последний момент - как ожидаемая, так и нет - в зависимости от того, "насколько терпеливо можно ждать неожиданного".

Ранее об этом упоминал командующий литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис, сказавший, что Турция и раньше демонстрировала такую ​​переговорную стратегию – дождаться последнего момента, а потом сказать свое слово.

По словам Якнюнайте, это свидетельствует о важности Турции в союзе и стремлении максимально использовать возникшие ситуации, а также о "стратегическом терпении и мужестве или дерзости", чтобы извлечь как можно больше выгоды из сложившейся ситуации, которое не имеет прямого отношения к этой стране.

Между тем, Мураускайте обратила внимание на другие важные вопросы, согласованные лидерами Альянса: на то, что в декларации упоминается влияние российской войны в Украине на экологию, гибридные угрозы и война не конвенциональными средствами.

"Я думаю, что важными вещами являются также гораздо более строгая оценка Китая", — сказала она.

Саммит НАТО в Вильнюсе / Fot. AP

Лидеры НАТО отметили в своем заявлении, что "декларируемые Китаем амбиции и политика принуждения угрожают нашим интересам, безопасности и ценностям".

Лидеры альянса подчеркнули, что злонамеренные гибридные и кибероперации Китая, конфронтационная риторика и дезинформация направлены "против союзников и подрывают безопасность альянса".

"Понимая роль Соединенных Штатов в контексте НАТО, повестка дня Китая на самом деле не отошла на второй план. Именно приглашение азиатских, тихоокеанских стран - Новой Зеландии, Австралии, Японии - тоже были очень важными аспектами, которые опять же, не знаю, оценила ли Литва", - отметила Мураускайте.

"Достижение Швеции является центральным, но также и гармонизация оценки таких некритических угроз, но важных общих ориентиров на долгосрочную перспективу: создание коллективной безопасности в Европе руками европейцев", — подчеркнула исследователь.

По ее словам, стремление Европы разделить бремя и взять на себя ответственность за безопасность региона нашло отражение как в договоренности об увеличении финансирования, так и в дискуссиях между представителями Германии и Скандинавии о необходимости инвестировать в военно-промышленный потенциал.

Саммит НАТО в Вильнюсе / AP

По словам Мураускайте, эта встреча НАТО показала, что оборонная политика стала более важной даже в тех государствах, которые обычно уделяли больше внимания миграции, экономической безопасности или определяли безопасность через призму борьбы с терроризмом. Это, по ее словам, тоже важное достижение.

Якнюнайте также отметила, что обязательства встречи свидетельствуют о желании перейти от кризисного управления к сдерживанию и обороне в Североатлантическом союзе.

"Этот элемент нельзя недооценивать и считать очень важным достижением", — подчеркнула она.

По словам Гринюса, встреча НАТО принесла значительные достижения, и самое главное из них, как также подчеркнул Байден, — это единство, которое сохранили лидеры Альянса, не давая президенту России Владимиру Путину думать, что он может его разрушить путем продолжения войны.