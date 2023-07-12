Науседа: "Без лидерства США не было бы трансатлантического единства"

Без лидерства Соединенных Штатов Америки (США) не было бы трансатлантического единства, считает президент Гитанас Науседа.

"Сегодня все огромное пространство от Вашингтона до Вильнюса объединено политически, экономически и ценностно, оно скреплено нерушимыми узами коллективной обороны и безопасности, в чем мы еще раз убедились во время саммита НАТО", - сказал Науседа, выступая в среду в Вильнюсском университете по завершении Вильнюсского саммита НАТО.

"Ничего этого не было бы без вдохновляющего руководства США, без идей, ресурсов и огромных усилий наших американских друзей. И сегодня, когда жестокая военная агрессия России в нашем регионе грозит растоптать демократию и свободное самоопределение народов, США не стоят в стороне", - сказал он.

Вскоре за выступлением Науседы последует выступление президента США Джо Байдена.

"Мы приветствуем его не только как руководителя другого государства. Мы приветствуем его с открытым сердцем и руками, как близкого друга и союзника. На протяжении многих лет мы с глубочайшим уважением наблюдали за его неустанной работой во имя свободы. Сегодня здесь с нами президент Джо Байден, и у нас есть прекрасная возможность поблагодарить его и весь народ Соединенных Штатов Америки", - сказал президент Литвы.

Науседа также подчеркнул, что присутствие США в Литве укрепляет безопасность страны, а помощь Соединенных Штатов Украине "усиливает ее мощь в сопротивлении оккупанту".

По его словам, долгосрочное участие США в обороне Литвы позволяет смягчить "долгосрочные угрозы, которые мы так хорошо знаем из нашей истории".

"Вместе с США мы тверже уверены в своем завтрашнем дне и часто опираемся на пример Америки, чтобы построить это завтра", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что многие американцы литовского происхождения оставили яркий след в истории Литвы: летчики Стяпонас Дарюс и Стасис Гиренас, один из партизанских лидеров Адольфас Раманаускас-Ванагас, баскетболист Пранас Лубинас, мастера искусств Йонас Мекас и Юргис Мачюнас.

"Все они вместе по-своему создавали и продолжают создавать литовскую мечту", - сказал Науседа.

"Сегодня на этой площади мы, несомненно, творим историческое событие, которое только еще больше укрепит дружбу между Литвой и США", - сказал он.

Байден посещает Литву уже во второй раз: десять лет назад он побывал здесь в качестве вице-президента США.