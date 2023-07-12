Naujienų srautas

Историческая речь Байдена в Вильнюсе
Новости 21 мин. назад

Историческая речь Байдена в Вильнюсе: "Я горжусь тем, что называю Литву своим другом, партнером и союзником"

Г. Науседа
Новости 37 мин. назад

Науседа: "Без лидерства США не было бы трансатлантического единства"

Владимир Зеленский на Саммите НАТО в Вильнюсе
Новости 1 ч. назад

Зеленский после саммита в Вильнюсе: "Украина будет в НАТО"

Владимир Зеленский
Новости 3 ч. назад

Зеленский: "Гарантии G-7 не заменят членство в НАТО"

Джо Байден и Владимир Зеленский
Новости 3 ч. назад

Байден в Вильнюсе: "Мы будем с Украиной столько, сколько нужно, будущее Киева – в НАТО"

В Эстонии автомобиль въехал в песчаную скульптуру, изображающую президента Украины Владимира Зеленского
Новости 3 ч. назад

В Эстонии автомобиль въехал в песочную скульптуру, изображающую Владимира Зеленского

Нику Попеску
Новости 4 ч. назад

Молдавский министр: «Россия давила на нас 30 лет, но мы выстояли»

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Новости 4 ч. назад

Столтенберг: "В новом Совете Украина и НАТО будут сотрудничать на равных"

Флаг Украины и НАТО
Новости 4 ч. назад

Министр Великобритании о членстве Украины в НАТО: Вопрос не "вступит ли", а "когда"

В Вильнюсе прошел митинг в поддержку заявки Украины на членство в НАТО 
Новости 5 ч. назад

Литовские эксперты о решениях Альянса по Украине: "Не Украина не готова, а НАТО"

В Литве уже ждут вечернего выступления Байдена: у Вильнюсского университета формируются очереди
Новости 6 ч. назад

В Литве уже ждут вечернего выступления Байдена: у Вильнюсского университета формируются очереди

Владимир Зеленский
Новости 6 ч. назад

Зеленский о поддержке Литвы: "Это именно та энергия, которая нам нужна"

Милан Кундера
Новости 6 ч. назад

Умер французский писатель Милан Кундера, автор романа «Невыносимая легкость бытия»

Арвидас Анушаускас
Новости 7 ч. назад

Анушаускас: "О размещении бригады Литва намерена договориться как можно скорее"

15min
Новости 8 ч. назад

Информационный портал 15min пострадал от кибератаки

Саммит НАТО в Вильнюсе
Новости 8 ч. назад

Саммит НАТО в Вильнюсе: Пять наиболее важных решений первого дня

Новости2023.07.12 20:13

Науседа: "Без лидерства США не было бы трансатлантического единства"

B
BNS, LRT.lt 2023.07.12 20:13
Г. Науседа
Г. Науседа / E. Blaževič / LRT nuotr.

Без лидерства Соединенных Штатов Америки (США) не было бы трансатлантического единства, считает президент Гитанас Науседа.

"Сегодня все огромное пространство от Вашингтона до Вильнюса объединено политически, экономически и ценностно, оно скреплено нерушимыми узами коллективной обороны и безопасности, в чем мы еще раз убедились во время саммита НАТО", - сказал Науседа, выступая в среду в Вильнюсском университете по завершении Вильнюсского саммита НАТО.

"Ничего этого не было бы без вдохновляющего руководства США, без идей, ресурсов и огромных усилий наших американских друзей. И сегодня, когда жестокая военная агрессия России в нашем регионе грозит растоптать демократию и свободное самоопределение народов, США не стоят в стороне", - сказал он.

Вскоре за выступлением Науседы последует выступление президента США Джо Байдена.

"Мы приветствуем его не только как руководителя другого государства. Мы приветствуем его с открытым сердцем и руками, как близкого друга и союзника. На протяжении многих лет мы с глубочайшим уважением наблюдали за его неустанной работой во имя свободы. Сегодня здесь с нами президент Джо Байден, и у нас есть прекрасная возможность поблагодарить его и весь народ Соединенных Штатов Америки", - сказал президент Литвы.

Науседа также подчеркнул, что присутствие США в Литве укрепляет безопасность страны, а помощь Соединенных Штатов Украине "усиливает ее мощь в сопротивлении оккупанту".

По его словам, долгосрочное участие США в обороне Литвы позволяет смягчить "долгосрочные угрозы, которые мы так хорошо знаем из нашей истории".

"Вместе с США мы тверже уверены в своем завтрашнем дне и часто опираемся на пример Америки, чтобы построить это завтра", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что многие американцы литовского происхождения оставили яркий след в истории Литвы: летчики Стяпонас Дарюс и Стасис Гиренас, один из партизанских лидеров Адольфас Раманаускас-Ванагас, баскетболист Пранас Лубинас, мастера искусств Йонас Мекас и Юргис Мачюнас.

"Все они вместе по-своему создавали и продолжают создавать литовскую мечту", - сказал Науседа.

"Сегодня на этой площади мы, несомненно, творим историческое событие, которое только еще больше укрепит дружбу между Литвой и США", - сказал он.

Байден посещает Литву уже во второй раз: десять лет назад он побывал здесь в качестве вице-президента США.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Историческая речь Байдена в Вильнюсе
7
22 мин. назад

Историческая речь Байдена в Вильнюсе: "Я горжусь тем, что называю Литву своим другом, партнером и союзником"

7
Владимир Зеленский на Саммите НАТО в Вильнюсе
7
1 ч. назад

Зеленский после саммита в Вильнюсе: "Украина будет в НАТО"

7
Владимир Зеленский
3 ч. назад

Зеленский: "Гарантии G-7 не заменят членство в НАТО"

Джо Байден и Владимир Зеленский
3 ч. назад

Байден в Вильнюсе: "Мы будем с Украиной столько, сколько нужно, будущее Киева – в НАТО"

В Эстонии автомобиль въехал в песчаную скульптуру, изображающую президента Украины Владимира Зеленского
3 ч. назад

В Эстонии автомобиль въехал в песочную скульптуру, изображающую Владимира Зеленского

Нику Попеску
Интервью LRT.lt 5
4 ч. назад
Интервью LRT.lt

Молдавский министр: «Россия давила на нас 30 лет, но мы выстояли»

5
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
4 ч. назад

Столтенберг: "В новом Совете Украина и НАТО будут сотрудничать на равных"

Флаг Украины и НАТО
4 ч. назад

Министр Великобритании о членстве Украины в НАТО: Вопрос не "вступит ли", а "когда"

В Вильнюсе прошел митинг в поддержку заявки Украины на членство в НАТО 
5
5 ч. назад

Литовские эксперты о решениях Альянса по Украине: "Не Украина не готова, а НАТО"

5
В Литве уже ждут вечернего выступления Байдена: у Вильнюсского университета формируются очереди
10
6 ч. назад

В Литве уже ждут вечернего выступления Байдена: у Вильнюсского университета формируются очереди

10
Саммит НАТО в Вильнюсе
6
2023.07.12 12:02

Саммит НАТО в Вильнюсе: Пять наиболее важных решений первого дня

6
В Литве уже ждут вечернего выступления Байдена: у Вильнюсского университета формируются очереди
10
2023.07.12 14:35

В Литве уже ждут вечернего выступления Байдена: у Вильнюсского университета формируются очереди

10
Джо Байден
2023.07.12 08:20

Президент США выступит в Вильнюсском университете с обращением к жителям Литвы

Торжественный прием в президентском дворце в Вильнюсе
2023.07.12 09:28

ФОТО. Первый день встречи НАТО завершился торжественным ужином с участием почетных гостей

Ограничения в связи с саммитом НАТО
2023.07.12 09:35

Ограничения движения в Вильнюсе в среду будут более жесткими, чем планировалось

Саммит НАТО в Вильнюсе
Интервью LRT.lt 8
2023.07.12 11:30
Интервью LRT.lt

Первый посол НАТО в России: «В 1994 году амбиции Литвы казались чересчур большими»

8
Урсула фон дер Ляйен
2023.07.12 10:02

Урсула фон дер Ляйен: "Прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС впечатляет"

В Вильнюсе прошел митинг в поддержку заявки Украины на членство в НАТО 
5
2023.07.12 15:31

Литовские эксперты о решениях Альянса по Украине: "Не Украина не готова, а НАТО"

5
Владимир Зеленский
2023.07.12 10:44

Зеленский прибыл на саммит НАТО, чтобы обсудить условия вступления Украины в альянс

Владимир Зеленский
2023.07.12 14:05

Зеленский о поддержке Литвы: "Это именно та энергия, которая нам нужна"