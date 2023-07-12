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Байден в Вильнюсе: "Мы будем с Украиной столько, сколько нужно, будущее Киева – в НАТО"

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BNS, LRT.lt 2023.07.12 17:11
Джо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В конце саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден заявил, что Запад будет с Украиной столько, сколько потребуется, и что будущее Киева - в Альянсе.

"Мы будем вместе столько, сколько потребуется", - сказал американский лидер журналистам в Вильнюсе в среду.

Он выступал после того, как страны "Большой семерки" обязались оказывать долгосрочную военную поддержку Украине, чтобы помочь ей в борьбе с вторгшимися российскими войсками и предотвратить любое повторение войны.

"Мы поможем им создать сильную и дееспособную оборону на суше, в воздухе и на море", - сказал Байден.

Таким образом, по его словам, Запад обязуется оказывать практическую помощь Украине до тех пор, пока она не будет готова к вступлению в НАТО.

"Только что состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина. Все союзники согласны с тем, что будущее Украины - в НАТО. (...) Все союзники согласны снять требование о "Плане действий по членству" (ПДЧ) для Украины и создать путь к членству, пока Украина продолжает добиваться прогресса в проведении необходимых реформ", - сказал руководитель США.

"Однако мы не будем ждать завершения этого процесса, чтобы взять на себя долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины", - добавил американский лидер.

Во вторник лидеры Североатлантического альянса договорились, что приглашение Украине вступить в НАТО будет направлено, как только страны блока придут к единому мнению об этом и Киев выполнит необходимые условия.

Западные лидеры не хотят давать Украине слишком конкретных обязательств относительно ее будущего членства в блоке, опасаясь, что это втянет Запад в войну с Москвой, но говорят, что хотят показать Кремлю, что он дождется ослабления поддержки Киева.

Получив в Вильнюсе гарантии поддержки Украины со стороны "Большой семерки", украинский президент Владимир Зеленский заявил, что увозит с собой "значительную победу в области безопасности".

Также было принято решение освободить Украину от выполнения ПДЧ, создать Совет НАТО-Украина и утвердить план долгосрочной поддержки Вооруженных сил Украины.

# В мире# Саммит НАТО в Литве# Украина
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