Зеленский: "Гарантии G-7 не заменят членство в НАТО"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду в Вильнюсе приветствовал обязательства "Большой семерки" (G-7) перед Киевом, но предупредил, что они не должны заменить собой членство страны в Североатлантическом альянсе.

Он также выразил уверенность в том, что Украина в конце концов станет членом НАТО после окончания войны, развязанной Россией.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины заявил, что обязательства "семерки" следует рассматривать "не как замену НАТО, а как гарантии безопасности на пути к нашей интеграции".

"Можно сказать, что результаты саммита хорошие, но было бы оптимально, если бы мы получили приглашение (вступить в НАТО)", - заявил Зеленский на саммите НАТО.

"Лучшая гарантия безопасности для Украины - это быть в НАТО", - сказал президент, добавив, что "слава богу, мы не видим, чтобы кто-то из членов НАТО вступал в войну, страдал, чтобы гибли их люди, чтобы им приходилось защищать свою землю".

"На пути в НАТО мы хотели бы иметь постоянные гарантии, чтобы наши отношения со странами-гарантами были более прочными, и мы хотим иметь соответствующий документ", - сказал он.

"Иногда очень трудно объяснить партнерам те или иные вещи. Мы находимся в состоянии войны, и партнеры очень хотят нам помочь. Но мы живем в совершенно разных условиях. Мы живем в условиях, когда нам нужно выжить, а наши партнеры хотят помочь нам жить. Но чтобы мы могли жить, нам нужно выжить", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как он оценивает договоренность лидеров стран НАТО о том, что Украина будет приглашена в Альянс, когда страны блока придут к единому соглашению об этом и Киев выполнит необходимые условия.

В кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе позднее в среду будет представлен план обеспечения долгосрочной военной помощи Украине со стороны стран G-7.