В среду вечером во дворе Вильнюсского университета (ВУ) с речью выступит президент США Джо Байден. Речь намечена на 19.30, однако фотограф LRT.lt в 14.00 сделал снимки, на которых видно, что люди уже выстроились в живую очередь и ждут возможности попасть на мероприятие.

Вход на мероприятие в среду будет осуществляться с 16.30 через ворота на пересечении улиц Университету и Скапо.

В связи с ограничением движения транспорта во время проведения саммита НАТО, доступ к мероприятию и прилегающим территориям будет осуществляться только пешком.

В Литве уже ждут вечернего выступления Байдена: у Вильнюсского университета формируются очереди / D. Umbraso / LRT nuotr.

Как сообщили в мэрии Вильнюса, это выдающееся событие в истории Литвы является бесплатным и открытым для публики, вход будет осуществляться в порядке живой очереди, без предварительной регистрации.

Историческая речь Президента США будет также транслироваться на уличных экранах за пределами мероприятия, а также будет доступна в прямом эфире в средствах массовой информации.

В Литве уже ждут вечернего выступления Байдена: у Вильнюсского университета формируются очереди / D. Umbraso / LRT nuotr.

Президент США обратится к народу Литвы всего второй раз в истории страны после более чем двадцатилетнего перерыва. В 2002 году тогдашний глава государства Джордж Буш, находившийся с визитом в Литве, произнес свою речь.

Д. Буш и В. Адамкус в 2002 г в Вильнюсе / Pauliaus Lileikio nuotr.

На Ратушной площади Вильнюса он произнес историческую фразу: "Каждый враг Литвы теперь будет считаться и врагом Соединенных Штатов", которая стала ярким подтверждением только что полученного приглашения Литвы вступить в НАТО.