Столтенберг: "В новом Совете Украина и НАТО будут сотрудничать на равных"

Первый в истории Совет НАТО-Украина, заседание которого состоится в среду в Вильнюсе ближе к концу саммита НАТО, станет новым форматом, в котором все страны будут сотрудничать на равных, считает глава блока Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО заявил в среду после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что целью Совета является "укрепление политических связей и сотрудничества" между партнерами.

"Совет отличается от прежней Комиссии, прежде всего, тем, что это орган, принимающий решения, и мы встречаемся на равных, - сказал генсек НАТО на пресс-конференции. - Это не 31 союзник, который встречается с партнером, это совет, который принимает решения".

В свою очередь, президент Украины заявил, что для его страны Совет НАТО - Украина является "интеграционным инструментом".

"Это дает нам надежду на то, что мы будем в НАТО", - сказал украинский лидер.

По словам Столтенберга, Совет сможет проводить заседания на уровне глав государств, министров, послов или военных и может быть созван любой страной-членом, поэтому нет риска блокирования заседаний.

"Он может быть созван отдельным государством-членом для кризисных консультаций, так что если президент Зеленский захочет созвать Совет НАТО-Украина, он сможет это сделать, и он не будет заблокирован", - заверил глава Альянса.

Столтенберг назвал новый Совет "сильным политическим инструментом для дальнейшей политической интеграции и принятия решений".

Во вторник лидеры стран НАТО договорились о том, что приглашение Украине вступить в НАТО будет вручено, как только страны блока придут к единому мнению об этом и страна выполнит необходимые условия.

Также было принято решение освободить Украину от выполнения Плана действий по членству, создать Совет НАТО-Украина и утвердить план долгосрочной поддержки Вооруженных сил Украины.