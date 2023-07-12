Молдавский министр: «Россия давила на нас 30 лет, но мы выстояли»

Молдова не использовала последние 30 лет своей независимости так же, как Литва, поскольку не смогла вступить в Европейский Союз и потеряла много времени в вопросе обеспечения безопасности страны, заявил в эксклюзивном интервью Радио ЛРТ Нику Попеску, вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы, участвующий в Вильнюсском саммите НАТО.

"Многочисленные российские гибридные атаки провалились. (...) Все они не смогли сделать Молдову союзником России или дестабилизировать ее", - подчеркнул политик.

- Согласно Конституции Молдовы, страна является нейтральной. Как война в Украине влияет на эту позицию? Обсуждается ли в Молдове вопрос о том, что страна должна отказаться от закрепленного в Конституции нейтралитета и присоединиться к "большому альянсу"?

- За последние 30 лет Молдова не использовала свою независимость так хорошо, как Литва. Молдова достигла многого, потому что ей удалось укрепить свою демократию, партнерство со многими странами Европейского союза и НАТО, но Молдова не смогла вступить в Европейский союз и потеряла много времени, когда речь шла о безопасности, обороноспособности и международном партнерстве.

Поэтому сейчас мы пытаемся наверстать упущенное, ускорить все партнерские отношения, которые у нас есть с Европейским союзом, с НАТО, в том числе в области безопасности и обороны. В нашей стране есть конституционное положение о том, что Молдова является нейтральной страной, но это не мешает нам укреплять и ускорять сотрудничество с НАТО. Напротив. Поскольку у Молдовы нет военных союзников, для нее важно иметь прочное партнерство в области безопасности и обороны со странами и организациями, которые поддерживают молдавскую демократию и свободу. Именно этим мы и занимаемся.

Саммит НАТО в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Конечно, в Молдове ведутся дебаты о будущем безопасности нашей страны. Одни политические силы склонны к пересмотру конституционных положений, другие - более консервативны. В настоящий момент мы можем только укреплять и ускорять наше партнерство с НАТО.

- Но каковы настроения в обществе? В Молдове общественная поддержка НАТО невысока. Делается ли что-нибудь для того, чтобы общественность относилась к Альянсу более благосклонно?

- Мы очень положительно оцениваем возможность вступления Молдовы в Европейский Союз, но что касается НАТО, то правда заключается в том, что в течение последних 30 лет в Молдове, имеющей конституционный нейтралитет, не велось обоснованных дебатов о том, как лучше обеспечить безопасность страны. В течение последних 30 лет многие люди в Молдове считали, что нейтралитет является достаточным условием для обеспечения безопасности страны.

Теперь мы можем с уверенностью сказать, что нет, одного нейтралитета недостаточно. Нам нужно больше. Нам нужно больше партнерства, больше безопасности и обороноспособности. В этом году мы почти удвоили наш скромный военный бюджет. Так что мы работаем в этом направлении. Примерно треть населения поддерживает НАТО. И это свидетельствует о том, что на протяжении последних трех десятилетий оптимальные пути обеспечения безопасности Молдовы не обсуждались должным образом в молдавской политической системе большинством политических партий, которые находились у власти или были активны в молдавской политике на протяжении последних 30 лет.

Таким образом, это наследие отсутствия стратегического разговора в молдавском обществе. Однако это также наследие того факта, что Молдова является очевидной мишенью для российских дезинформационных кампаний, для фейковых новостей, и это началось еще до обретения нами независимости. Мы можем вспомнить, что повсеместно в 1989, 1991 годах российские новости о Литве, Молдове не сильно отличались от того, что происходит сейчас. И такие российские дезинформационные кампании, продолжавшиеся 30 лет и более, конечно же, наложили свой отпечаток на общественное мнение Молдовы, как это видно на примере НАТО.

Нику Попеску / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

- Вы упомянули о гибридных атаках России на Молдову, и мы также можем вспомнить все предупреждения о том, что Кремль стремится превратить Молдову в "южный Калининград", свергнуть нынешнее правительство и установить дружественный Москве режим. Какова текущая ситуация и какие меры предпринимает Молдова для противодействия угрозам?

- За последние 30 лет Молдова показала, что наше общество и наша страна хотят оставаться частью свободного мира. Многочисленные российские гибридные атаки потерпели неудачу. Россия поддерживала сепаратистов и сохраняла незаконное российское военное присутствие, вводила эмбарго, оказывала энергетическое давление и проводила дезинформационные кампании. Многие из этих мер и угроз, конечно, усилились за последний год, но все они не привели к превращению Молдовы в союзника России или к ее дестабилизации.

Конечно, все это давление накладывает свой отпечаток на нашу экономику. Они привели к росту расходов для населения: только цены на газ менее чем за два года выросли для населения почти в семь раз. А за весь прошлый год инфляция составила 32%. Наш ВВП в прошлом году упал на 6%, и все это из-за войны России против Украины, из-за негативных последствий этой войны и из-за давления России на Молдову. Давление есть, но Молдова показала, что мы можем оставаться сильными. У нас есть и поддержка общества, и способность справиться с этим кризисом, продолжить интеграцию Молдовы в Европу.

- Если продолжить тему последствий войны в Украине, война продолжается уже более 500 дней - Молдова приняла множество беженцев с Украины, в стране происходят перебои с электричеством и другие проблемы. Какова же текущая ситуация?

Саммит НАТО в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

- Последствия войны для Молдовы ощущаются во всех областях нашей страны. У нас около 100 000 беженцев, что сегодня составляет около 3% населения страны. Как я уже сказал, у нас очень высокая инфляция, падение ВВП, резкое повышение цен на газ и электроэнергию, нарушены торговые связи. Конечно, эта война мешает нашим усилиям по привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, возвращению экономики на путь модернизации.

Так что последствия огромны. Наверное, вы не найдете ни одного молдаванина, которого бы это не коснулось. В то же время нам удалось сохранить социальную и экономическую стабильность. Мы делаем это вместе с нашими партнерами. Нам удалось сохранить мир и стабильность вокруг сепаратистского региона Приднестровья. Кстати, прошлая зима стала первой молдавской зимой, когда мы не использовали российский газ для отопления. Весь газ, который мы использовали для отопления, мы покупали на международных рынках.

Нику Попеску / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Так что мы действительно много сделали для того, чтобы как можно быстрее уйти из этой евразийской зоны нестабильности и агрессии, чтобы как можно прочнее интегрировать Молдову в европейскую семью в плане экономики, в плане энергетики и торговли. Еще до войны две трети нашего экспорта шло в Европейский Союз. Кроме того, мы стали страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз, и общественная поддержка этой политики явно преобладает.

- Как Вы думаете, сколько времени может потребоваться Молдове для вступления в Европейский Союз? Есть Приднестровье, и есть много вещей, которые необходимо решить.

- Вступление в Европейский Союз - наш главный приоритет. Наше правительство ставит перед собой задачу провести все необходимые реформы, чтобы к концу этого десятилетия страна была готова к вступлению в Евросоюз. Речь идет о 2030 г.



Однако, как вы знаете, вступление в Европейский Союз подразумевает, что у государств-членов Сообщества тоже есть свой график. Поэтому наша цель - быть готовыми к 2030 году. Мы работаем с Европейским союзом над тем, чтобы этот процесс происходил как можно быстрее.