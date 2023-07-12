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Ограничения движения в Вильнюсе в среду будут более жесткими, чем планировалось

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ELTA, LRT.lt 2023.07.12 09:35
Ограничения в связи с саммитом НАТО
Ограничения в связи с саммитом НАТО / D. Umbraso / LRT nuotr.

Ограничения движения, введенные на время проведения саммита НАТО, корректируются с учетом требований безопасности саммита - в среду они будут более строгими, чем планировалось, сообщает Вильнюсское самоуправление.

В сообщении отмечается, что с 6.30 до 12.00, в дополнение к другим запланированным и ранее объявленным ограничениям, движение транспорта в южном направлении с Западной объездной дороги на улице Осло будет осуществляться только в сторону Гарюнай.

Транспортные средства, двигающиеся в восточном направлении по улице Осло (от Гарюнай), смогут въезжать только на Западную объездную дорогу или на улицу Эрфурто. Движение будет запрещено на мосту Лаздинай и на участке улицы Осло между мостом Лаздинай и Западной объездной дорогой.

Также будет запрещено движение по эстакаде над кольцевой развязкой на проспекте Саванорю. Все автомобили, въезжающие на улицу Тукстантмечио со стороны Науининкай, будут перенаправлены на кольцевую развязку Саванорю, а выезд с кольцевой развязки будет возможен только на проспект Саванорю.

Движение на участке улицы Гележинио Вилко между кольцом Саванорю и кольцом будет запрещено. Въезд на кольцо Педагогинио с улицы Т. Нарбуто будет запрещен. По данным муниципалитета, транспортные средства смогут пользоваться улицей Гележинио Вилко только в южном направлении (от Балтупяй) до улицы Жальгирио или улицы Укмергес.

Движение будет запрещено на участке улицы Укмергес между улицей Озо и улицей Гележинио Вилко. Транспортные средства, двигающиеся на юг по улице Укмергес (от Фабиёнишкес), будут перенаправлены на улицу Озо, откуда они смогут двигаться как в сторону Виршулишкю, так и в сторону Жирмунай.

На улице Калварию автомобили, двигающиеся в южном направлении (из Балтупяй), смогут повернуть налево (на улицу Тускулену) или направо (на улицу Гележинио Вилко) только на перекрестке с улицей Жальгирио. Транспорт, движущийся по улице Кальварио от улицы Жальгирио в сторону проспекта Конституции, на время действия ограничений будет перенаправлен на улицу Львиво.

Также будет запрещено движение по проспекту Конституции, улице Шейминишкю, улице Т. Костюшкос. Съезд на улицу Шейминишкю будет недоступен на Жирмунайской развязке, съезд на улицу Т. Костюшкос - на развязке Оланду.

Обратите внимание, что во время действия ограничений общественный транспорт будет ходить по запланированному расписанию с 6.30 до 12.00, но возможны задержки. В отдельные периоды движение общественного транспорта по улицам или участкам улиц может быть временно приостановлено.

Во время ограничений по этим улицам и участкам смогут ездить специальные службы и другие разрешенные автомобили. Выезд и въезд в зону дополнительных ограничений будет также разрешен по возможности жителям и служебному транспорту.

# Литва# Саммит НАТО в Литве
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