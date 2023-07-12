Погода: жара и небольшие дожди

В среду в Литве ожидается летнее тепло – местами столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов выше нуля, но ночью пройдут кратковременные дожди.

В среду будет солнечно и сухо. В западных регионах страны небо будет покрыто густыми облаками, но дождя не ожидается. Температура воздуха составит 27-30 градусов выше нуля.

В четверг ночью во многих местах пройдет кратковременный дождь, днем - без осадков. Ветер усилится и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью - 14-19 градусов выше нуля, днем потеплеет до 23-28 градусов, на побережье - 20-22 градуса тепла.

В пятницу ночью и днем во многих районах пройдет кратковременный дождь. Температура ночью опустится до 10-12 градусов выше нуля, днем столбики термометров покажут 20-25 градусов тепла, на побережье будет прохладнее - всего 17 градусов.