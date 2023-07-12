Дуда: "Нельзя говорить о членстве Украины в НАТО пока идет война"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принятого во вторник решения о перспективах Украины в НАТО недостаточно.

"Я надеюсь, что через несколько лет Украина будет членом Альянса. Я думаю, что путь Украины к членству в НАТО ясен после вчерашнего решения. Можно сказать, что решение принято", - сказал президент Польши.

Президент Польши также отметил, что для того, чтобы Украина стала членом НАТО, необходимо единство членов Альянса, но пока идет война, об этом не может быть и речи.

"Говорить о вступлении Украины в НАТО сейчас, решать, что Украина будет членом НАТО завтра, [невозможно], потому что идет война. Пока идет война, это невозможно", - сказал Дуда.