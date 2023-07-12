Урсула фон дер Ляйен: "Прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС впечатляет"

Прогресс Украины в реализации реформ, необходимых для вступления в Европейский союз (ЕС), впечатляет, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС (...), прекрасная, впечатляющая. Это основанный на достижениях процесс, и мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС", - заявила глава комиссии журналистам в среду в Вильнюсе.

"Я твердо уверена, что если они будут продолжать в том же духе, то вскоре добьются успеха", — добавила она.

Об этом она заявила на Вильнюсском саммите НАТО, где примет участие во встрече с лидерами и партнерами Североатлантического союза.

Украине в настоящее время предоставлен статус страны-кандидата в ЕС, но для того, чтобы начать официальные переговоры о вступлении, Киев должен провести предусмотренные реформы.