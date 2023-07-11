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НАТО подтверждает план создания "боеспособных" бригад в странах Балтии

LRT.lt
LRT.lt 2023.07.11 20:29
Силы НАТО в странах Балтии
Силы НАТО в странах Балтии / Lithuanian Armed Forces

В своей декларации, принятой во вторник вечером, НАТО подтвердила принятые в прошлом году решения об увеличении численности войск в странах Балтии. 

В декларации НАТО говорится, что она "подтвердила принятые на саммите в Мадриде решения о создании дополнительных боеспособных сил на восточном фланге НАТО".

Эти силы будут "увеличены с существующих боевых групп до бригадного состава, где и когда это потребуется, при поддержке надежных быстро доступных подкреплений, заранее размещенного оборудования и усиленного командования и управления".

Это означает, что нынешние батальоны НАТО, входящие в состав так называемого усиленного передового присутствия (eFP) в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и других странах Восточной Европы, будут увеличены до размеров бригады.

В настоящее время в Литве размещено более 1 000 военнослужащих НАТО в составе многонационального батальона, возглавляемого Германией.

В прошлом месяце Берлин объявил, что разместит в Литве бригаду, обычно насчитывающую около 4 тыс. военнослужащих.

Во вторник в Вильнюсе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что это будет сделано на двусторонней основе, а не в рамках планов НАТО по увеличению численности существующих батальонов.

# Литва# Саммит НАТО в Литве
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