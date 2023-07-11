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В этом году Германия должна подготовить план дислокации бригады в Литве - немецкий министр

B
BNS, LRT.lt 2023.07.11 20:08
Борис Писториус и Арвидас Анушаускас
Борис Писториус и Арвидас Анушаускас / D. Umbraso / LRT nuotr.

До конца этого года Германия должна бы подготовить план дислокации бригады в Литве, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Я разговаривал с литовскими коллегами, есть консенсус, что к четвертому кварталу, до четвертого квартала, мы совместно подготовим ориентиры, план (...) дислокации бригады здесь, в Литве», — сказал Писториус во вторник журналистам в Вильнюсе.

Вильнюс договорился о бригаде с Германией еще в прошлом году, а в июне этого года Берлин заявил, что готов разместить подразделение на постоянной основе в Литве, если в стране будет установлена ​​необходимая инфраструктура, и это не будет противоречить другим планам НАТО.

Министр подчеркнул, что соглашение по бригаде «конечно согласовано с планами НАТО», но не является их частью.

С 2017 года Германия возглавляет Международный батальон союзников НАТО, дислоцированный в Литве.

# Литва
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