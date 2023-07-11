Столтенберг: "Послание Украине о вступлении в НАТО будет мощным и позитивым"

Проходящий в Вильнюсе саммит НАТО передаст мощное, позитивное и единое послание о перспективах вступления Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Послание (Украине о вступлении в НАТО - BNS) будет позитивным, послание будет мощным и единым", - заявил Столтенберг в самом начале саммита во вторник.

Он надеется, что союзники договорятся о сближении Украины с НАТО.

В понедельник Столтенберг заявлял, что переговоры об условиях вступления Украины в НАТО все еще продолжаются.

НАТО рассматривает возможность освобождения Украины от реализации плана действий по членству, создания Совета Украина-НАТО и согласования долгосрочной программы помощи украинским вооруженным силам.

31 член НАТО все еще ведет переговоры об окончательной формулировке коммюнике, о том, как решить вопрос вступления Украины в НАТО.