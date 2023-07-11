Эстонский министр: "Мы должны дать понять Путину, что в будущем нет места для агрессии"

Саммит НАТО должен дать понять Владимиру Путину, что серых зон и нейтралитета в Европе больше не будет и что Украина начнет процесс вступления в НАТО. "Самое опасное для стран, соседствующих с Россией, - ждать на крыльце НАТО, не имея никакого плана. Это дало Путину зеленый свет", - заявил в эксклюзивном интервью LRT.lt министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что в России в ближайшее время не произойдет демократических перемен и Москва останется угрозой для своих соседей.

"Мы должны дать понять Путину и всем русским в России, что в будущем нет места для агрессии. Это главная цель, а затем мы сможем говорить о том, какое место Россия может занять в архитектуре европейской безопасности", - сказал политик.

- В Вильнюсе начинается саммит НАТО. С каким посланием едет на него Эстония, чего ожидать?

- При всем многообразии вопросов, региональные оборонные планы имеют огромное значение для стран Балтии и Польши, да и для всего нашего региона. Могу сказать, что я вполне удовлетворен новыми планами, но теперь важно реализовать их с помощью реальных возможностей.

Я хотел бы поздравить Литву с тем, что Германия решила перебросить в Литву на долгосрочную перспективу целую бригаду, 4 000 военнослужащих, что является очень важным решением для всего нашего региона. Однако нам необходимо больше инвестировать в оборону, поэтому Эстония обещает выделить в следующем году 3,2% ВВП. И мы очень громко заявляем на саммите, что порог в 2% ВВП должен быть минимальным для всех. Даже сегодня не все члены НАТО его достигают, хотя нам всем, конечно, нужно больше инвестировать в потенциал НАТО, особенно в Европейском союзе.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Главной политической темой является членство Украины (в НАТО - LRT.lt) и то, как Украина может этого достичь. Сейчас идет обсуждение проекта текста сообщения, чтобы союзники по НАТО четко понимали, что членство Украины неизбежно. Необходимо четко определить процесс после саммита и предусмотреть дальнейшие шаги. Конечно, Украине также должна быть оказана поддержка, военная помощь, политическая поддержка, необходимая для победы в войне.

Поэтому нам придется давать Украине долгосрочные обещания и оказывать поддержку, чтобы она могла победить. Но надежды должны быть реалистичными - война, вероятно, продлится дольше, чем мы ожидали, и мы должны к этому подготовиться. Именно поэтому Украина получит пакет помощи.

Для Эстонии это не только вопрос поддержки Украины и украинцев - они воюют за нас. Но это также вопрос создания новой архитектуры европейской безопасности, и в ней не должно быть места серым зонам - нейтралитету государств на границе с Россией. Швеция, которая была нейтральной в течение 200 лет, понимает, что нейтралитет в Европе больше не работает. Мы видим, что Путин - агрессор и что Россия останется угрозой в будущем, даже если мы выиграем войну. Мы должны осознать это и защитить наши страны, наши границы, а для этого нам нужна новая архитектура безопасности без "серых зон". Именно поэтому Украина должна стать членом НАТО.

Когда именно это произойдет - другой вопрос. Однако мы должны четко заявить, что это неизбежно, и начать этот процесс уже сейчас. Украина уже выполняет План действий по вступлению в НАТО, в этом нет никаких сомнений, и она использует оружие НАТО, доктрины НАТО и тактику НАТО против России в реальной жизни и в войне. В военном отношении они самые передовые, и, вступив в НАТО, они будут единственным членом, который боролся с российской агрессией. В конце концов, это главная причина, по которой НАТО была создана в первую очередь - для защиты от потенциальной агрессии со стороны Советского Союза.

Членство Украины и конкретные шаги - это только часть дела, необходимо также дать понять Путину, что "серых зон" больше не будет. Странам, соседствующим с Россией, опаснее всего ждать на пороге НАТО, не имея никакого плана. Это дает Путину зеленый свет - мы видели это в Грузии в 2008 году, страна до сих пор оккупирована, мы видели это на Украине в 2014 году. Мы должны понимать, что, втягивая Украину в НАТО, мы защищаем свою собственную территорию".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

- Однако не считает ли Эстония, что Украину следует пригласить в Альянс уже на этой встрече, о чем уже некоторое время слышно от литовских чиновников?

- Наша позиция и позиция Литвы, Латвии, Польши и некоторых других союзников совпадают. В НАТО мы - единая группа, и мы ищем больше аргументов для переговоров и для объяснения того, почему так важно, чтобы Украина стала членом альянса.

Точная формулировка - будет ли это приглашение или четкий путь - вызывает сомнения, и именно над этим сейчас работают наши команды. Но мы понимаем, что должны дать четкий сигнал о том, что процесс членства Украины начинается уже сейчас. Мы увидим, когда страна станет полноправным членом, и будем вправе решать это вместе с украинцами. Но послание должно быть четким: членство страны неизбежно и начинается сейчас. А дальше должны быть такие-то и такие-то шаги.

- Вы упомянули о будущей архитектуре европейской безопасности. На Западе есть те, кто утверждает, что Россия неизбежно должна стать ее частью. Как Вы считаете, так ли это будет, или архитектура возможна и без России?

- Я думаю, что Россия будет оставаться угрозой. Честно говоря, я не верю в смену режима в этой стране, хотя был бы очень рад, если бы Россия стала демократическим и мирным соседом, но я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Мы должны оттеснить Россию к ее границам и добиться того, чтобы она там осталась. Они (российская общественность - LRT.lt) сами должны решить, нравится ли им жить под диктатурой Путина. Мы не можем искать мира любой ценой, мы должны победоносно завершить войну, восстановить международное право, отдать Путина и его марионеток под суд за преступления агрессии. Никто не должен иметь иммунитет от преступления агрессии, как это сейчас могут делать руководители стран. Это должно быть изменено.

Мы также должны заставить Россию выплатить репарации. Правительство Эстонии разработало правовое решение по использованию замороженных (российских - LRT.lt) активов. Осенью мы утвердим это решение в парламенте и станем первой страной в Европе, но я надеюсь, что за нами последуют и другие. Мы должны дать понять Путину и всем русским в России, что в будущем для агрессии нет места. Это главная цель, а затем мы сможем говорить о том, какую позицию Россия может занять в архитектуре европейской безопасности.

Никакие переговоры и сотрудничество на условиях Путина сейчас невозможны, и мы должны следовать тем положениям, которые в прошлом году озвучил президент Зеленский (о переговорах с Россией и стремлении к миру - LRT.lt). И мы должны постоянно поддерживать Украину, потому что так мы поддерживаем свою собственную будущую безопасность. Для меня это очевидно.

- Что касается новых оборонных планов, то, по неподтвержденным данным, на саммите Канада пообещает разместить в Латвии дополнительные войска, а Литва также имеет обещание от Германии разместить бригаду. Эстония также стремится к увеличению численности войск "на земле", или вы идете другим путем?

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

- У нас уже есть дополнительные войска, но я не буду комментировать детали планов. Одно могу сказать, что я доволен тем, что у нас есть. Как я уже сказал, сейчас важно реализовать эти планы на практике, используя реальные возможности.

Конечно, ключевую роль играет региональное сотрудничество. Я имею в виду, прежде всего, противовоздушную оборону, которую мы должны организовать со всеми странами Балтии и Польшей. Для Швеции также важно стать полноправным членом НАТО, поскольку в этом случае Балтийское море станет внутренним озером Альянса, а в этой области у нас всегда была зияющая дыра в потенциале.

У нас есть много возможностей для совершенствования нашей обороны, нам просто нужно вкладывать в нее больше средств, и это касается НАТО в целом. (...)

- Однако недавно было объявлено, что Латвия и Эстония будут закупать один вид систем ПВО, а Литва - другой. Как тогда говорить о совместимости?

- Я не знаю подробностей, но мы продвигаемся в области совместных военных закупок, и сейчас мы закупаем оборудование вместе с Латвией. Но я уверен, что системы ПВО Литвы и других членов НАТО будут работать вместе. Это не так, как если бы все покупали их по отдельности, потому что они соответствуют стандартам НАТО, они должны им соответствовать. Это меня не беспокоит.