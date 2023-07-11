Рупшис: "Вступление Швеции в НАТО станет дилеммой для России, которую придется решать переговорами"

Достигнутая договоренность с президентом Турции о ратификации членства Швеции в НАТО станет серьезной дилеммой для России, которую придется решать переговорами, а не бряцаньем оружием, заявил главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы генерал Вальдемарас Рупшис.

Этот вопрос он затронул после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в понедельник в Вильнюсе удалось договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ратификации членства Швеции в НАТО.

"Наверное, мы уже можем сказать — вчерашние решения, договоренность с Турцией открыли дорогу вступлению Швеции в НАТО в качестве 32-го члена, и мы часто символически говорим, что Балтийское море становится внутренним озером НАТО", — отметил В. Рупшис в интервью Радио LRT во вторник.

"В политическом плане это был очень важный шаг, в военном плане, я полагаю, что это действительно становится для России дилеммой, дилеммой, которую им придется решать и скорее всего решать не бряцанием оружия, а путем переговоров с НАТО".

Он заявил, что не удивлен изменением позиции Турции, потому что такую ​​переговорную стратегию, выждать до последнего момента, а затем уже высказаться, страна демонстрировала и ранее.

Турция и Венгрия — единственные страны, которые еще не ратифицировали членство Швеции в НАТО, однако Будапешт ранее заявлял, что ожидает шага Анкары.

Швеция вместе с Финляндией объявила в прошлом году, что будет стремиться вступить в НАТО после российского вторжения в Украину. Финляндия официально стала членом НАТО в апреле этого года.

Турция затягивала вступление Швеции в НАТО, заявив, что ей нужно больше делать для борьбы с курдскими боевиками и другими группировками, которые Анкара считает угрозой своей национальной безопасности.