Адамкус, Грибаускайте, сигнатары призывают лидеров НАТО пригласить Украину в Альянс

Экс-президенты Литвы, сигнатары Акта 11 марта призывают лидеров стран НАТО пригласить Украину вступить в Альянс.

"Собираясь в Вильнюсе на саммит НАТО, вы имеете возможность принять историческое решение и пригласить Украину вступить в НАТО, не откладывая и не дожидаясь окончания войны", - говорится в обращении к президенту Литвы Гитанасу Науседе и главам государств и правительств стран НАТО.

"Украина и ее народ, чьи жизни были отданы за свободу всех нас, заслуживают того, чтобы мы все защищали каждую пядь украинской земли. Ваше решение может остановить агрессию России против Украины", - говорится в нем.

Письмо подписали экс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, и подписанты Акта 11 марта.

Во вторник в Вильнюсе начнется саммит НАТО, на котором будет решаться вопрос о перспективах Украины в Альянсе.