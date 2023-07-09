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Новости2023.07.09 20:39

В связи с саммитом НАТО в центре Вильнюса уже устанавливают заграждения, появляются новые ограничения

LRT.lt
LRT.lt 2023.07.09 20:39
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

На улицах, расположенных в центре Вильнюса, уже монтируются заграждения. В связи с саммитом НАТО с понедельника по четверг в столице будет ограничено движение транспорта.

С 7 июля в связи с саммитом НАТО в Старом городе столицы уже вступили в силу первые ограничения движения. Здесь появились знаки, запрещающие парковку; до пятницы жители были вынуждены отогнать свои транспортные средства.

Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Сейчас на улицах появляются бетонные ограждения, а для прохода пешеходов улицы отгораживают специальным забором.

Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В Старый город не сможет въехать ни один вид транспорта – запреты будут распространяться как на служебные машины, так и на машины жителей.

Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Пешеходы, желающие попасть в огороженную зону, должны будут проходить через контрольно-пропускные пункты.

Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Сотрудникам компаний, имеющих офисы в центре города, предлагается работать дистанционно.

Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
Ограничения в центре Вильнюса в связи с саммитом НАТО
# Саммит НАТО в Литве
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