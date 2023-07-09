Число погибших после субботнего обстрела Лимана возросло до девяти

Число погибших в результате субботнего обстрела российскими войсками Лимана возросло до девяти. Об этом сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко. Ранее было известно о восьми убитых.

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела загорелся лес в районе Купянска. На тушение пожара ушло три часа.

В свою очередь назначенный Россией губернатор аннексированного Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в районе Керчи сбита крылатая ракета. Жертв и разрушений, по предварительной информации, нет.

По данным телеграм-канала Shot, жители города слышали несколько взрывов. Других подробностей о произошедшем пока нет.

Минобороны России обстрелы Лимана и других населённых пунктов не комментирует. В сводке 9 июля говорится об авиаударе по пунктам дислокации украинских военнослужащих в Петропавловке под Купянском. Обвинения в атаках на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Украины Россия категорически отвергает.

Радио Свобода