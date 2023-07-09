В преддверии годовщины Волынской трагедии Дуда встретился с Зеленским в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анжей Дуда встретились в Луцке — административном центре Волынской области — и посетили службу в костеле Петра и Павла.

Визит Дуды приурочен к 80-й годовщине так называемой Волынской резни — истребления поляков украинскими националистами в Волыни и Восточной Галичине, западных регионах нынешней Украины, во время Второй мировой войны.

«Вместе мы отдаем дань памяти всем невинно погибшим на Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее», — говорится в сообщении на странице администрации польского президента в твиттере.

В июне Дуда говорил, что Украина и Польша проведут ряд мероприятий в 80-ю годовщину Волынской трагедии. В интервью порталу Interia он говорил, что Польша сейчас может проводить поисково-эксгумационные работы польских жертв в Украине, что было невозможно делать еще несколько лет назад.

«Это свидетельствует о качественном изменении: сегодняшняя украинская власть имеет больше понимания этого вопроса, чем ее предшественники несколько лет назад», — объяснял польский президент.

Польша один из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. В апреле Дуда заявлял, что Польша передала Украине военную технику и другую помощь на сумму в 3 млрд евро.

Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia! Pamięć nas łączy!

Razem jesteśmy silniejsi. pic.twitter.com/t5zbEgdACy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 9, 2023

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