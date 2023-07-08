В Литве остановлена рекламная кампания инициативы «Call Russia»

Многие вильнюсцы считают, что в преддверии саммита НАТО реклама общественной инициативы «Call Russia» неуместна.

Как сообщил инициатор кампании Томас Балжекас, «то, что создавалось лишь с добрыми намерениями, вызвало большое общественное противостояние». Утверждается, что висящие в Литве плакаты будут сняты в ближайшее время.

По словам Балжекаса, он решил не усугублять гнев и деструкцию в обществе и потому просит партнеров инициативы снять плакаты как можно скорее.

Томас Балжекас / L. Balandžio / BNS nuotr.

«Целью коммуникационной кампании было напомнить, что наряду с военной помощью Украине существуют движения гражданского сопротивления. Инициатива «Call Russia» предлагает звонить простым гражданам России и пытаться во время беседы воздействовать на их мнение, на которое сильно повлияла многолетняя информационная цензура. С момента запуска глобальной инициативы в марте прошлого года наибольшее количество таких звонков было сделано именно из Литвы. Всего было сделано 180 000 звонков», – подчеркнул Балжекас.

Реклама инициативы «Call Russia» / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

По словам активиста, вторая волна инициативной кампании возникла в контексте саммита НАТО, чтобы привлечь внимание зарубежных СМИ.

«С самого начала кампании зарубежные СМИ проявили большой интерес к этой инициативе, в мировых изданиях появились сотни публикаций, которые ни разу не поставили под сомнение намерения кампании – помочь прекратить войну. Напротив, о ней писали как об одном из уникальных способов гражданской активности», – подчеркнул Балжекас.

«В то же время я признаю, что сейчас при планировании коммуникационной кампании были допущены ошибки. Я думаю, что коммуникативный месседж должен быть более четким, чтобы не возникало двусмысленностей, будто мы призываем людей звонить и договариваться с Путиным. Категорически отвергаю такие предположения и интенции», – сказал активист.

Реклама инициативы «Call Russia» / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Томас Балжекас стоял у истоков инициативы «Call Russia».

«Хотя я являюсь руководителем ЗАО «15min» и ЗАО «BNS», я занимался этой инициативой как частное лицо. Агентство «Not Perfect» сделало визуализацию этой кампании, а общественное предприятие «Stiprūs kartu» является нашим партнером. Также хочу подчеркнуть, что проект финансируется прозападными донорами, и информация в публичном пространстве о том, что проект финансируется Востоком, является ложной. С самого начала инициативы на нее было пожертвовано более ста тысяч евро из Литвы, Америки, Германии, Великобритании. Жертвовали как частные, так и физические лица. Для этой цели была использована платформа Paypal, которой распоряжается общественное предприятие «Stiprūs kartu», – сказал Балжекас.

Акция протеста против инициативы «Call Russia» / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас объявил в субботу, что вместо многочисленных агитационных плакатов инициативы будут вывешены плакаты, созданные художниками украинской инициативы «Stand with Ukraine» – по крайней мере, на тех стендах, что принадлежат компании «JCDecaux».

Возмущение общественников

LRT.lt сообщает, что в пятницу плакаты инициативы «Call Russia» возмутили главу организации «1k paramos fоndas» Олега Шураева.

«Если в первые месяцы войны по инерции хотелось звонить русским знакомым, друзьям, вообще людям и просить «остановите войну, встаньте, сделайте что-нибудь», то теперь, через полтора года войны, звонить в Россию, мягко говоря, глупо», – написал Шураев в Facebook.

Публицист Андрюс Тапинас на своей странице в Facebook также раскритиковал инициативу «Call Russia». По его словам, в нынешних условиях она выглядит особенно цинично. По мнению Тапинаса, организаторы инициативы продемонстрировали, что «для них главное не Украина, а личная слава и призы».

Акция протеста против инициативы «Call Russia» / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В субботу в Вильнюсе была организована акция по закрашиванию или завешиванию плакатов инициативы «Call Russia».

«Очистим проспект Гядиминаса от этого мусора, который призывает нас звонить террористам и вести переговоры с террористами», – заявил один из организаторов акции вильнюсец Валдас Барткявичюс.