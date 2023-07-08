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Новости2023.07.09 00:04

В Литве остановлена рекламная кампания инициативы «Call Russia»

LRT.lt
LRT.lt 2023.07.09 00:04
Реклама инициативы «Call Russia»
Реклама инициативы «Call Russia» / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Многие вильнюсцы считают, что в преддверии саммита НАТО реклама общественной инициативы «Call Russia» неуместна.

Как сообщил инициатор кампании Томас Балжекас, «то, что создавалось лишь с добрыми намерениями, вызвало большое общественное противостояние». Утверждается, что висящие в Литве плакаты будут сняты в ближайшее время.

По словам Балжекаса, он решил не усугублять гнев и деструкцию в обществе и потому просит партнеров инициативы снять плакаты как можно скорее.

Томас Балжекас
Томас Балжекас / L. Balandžio / BNS nuotr.

«Целью коммуникационной кампании было напомнить, что наряду с военной помощью Украине существуют движения гражданского сопротивления. Инициатива «Call Russia» предлагает звонить простым гражданам России и пытаться во время беседы воздействовать на их мнение, на которое сильно повлияла многолетняя информационная цензура. С момента запуска глобальной инициативы в марте прошлого года наибольшее количество таких звонков было сделано именно из Литвы. Всего было сделано 180 000 звонков», – подчеркнул Балжекас.

Реклама инициативы «Call Russia»
Реклама инициативы «Call Russia» / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

По словам активиста, вторая волна инициативной кампании возникла в контексте саммита НАТО, чтобы привлечь внимание зарубежных СМИ.

«С самого начала кампании зарубежные СМИ проявили большой интерес к этой инициативе, в мировых изданиях появились сотни публикаций, которые ни разу не поставили под сомнение намерения кампании – помочь прекратить войну. Напротив, о ней писали как об одном из уникальных способов гражданской активности», – подчеркнул Балжекас.

«В то же время я признаю, что сейчас при планировании коммуникационной кампании были допущены ошибки. Я думаю, что коммуникативный месседж должен быть более четким, чтобы не возникало двусмысленностей, будто мы призываем людей звонить и договариваться с Путиным. Категорически отвергаю такие предположения и интенции», – сказал активист.

Реклама инициативы «Call Russia»
Реклама инициативы «Call Russia» / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Томас Балжекас стоял у истоков инициативы «Call Russia».

«Хотя я являюсь руководителем ЗАО «15min» и ЗАО «BNS», я занимался этой инициативой как частное лицо. Агентство «Not Perfect» сделало визуализацию этой кампании, а общественное предприятие «Stiprūs kartu» является нашим партнером. Также хочу подчеркнуть, что проект финансируется прозападными донорами, и информация в публичном пространстве о том, что проект финансируется Востоком, является ложной. С самого начала инициативы на нее было пожертвовано более ста тысяч евро из Литвы, Америки, Германии, Великобритании. Жертвовали как частные, так и физические лица. Для этой цели была использована платформа Paypal, которой распоряжается общественное предприятие «Stiprūs kartu», – сказал Балжекас.

Акция протеста против инициативы «Call Russia»
Акция протеста против инициативы «Call Russia» / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас объявил в субботу, что вместо многочисленных агитационных плакатов инициативы будут вывешены плакаты, созданные художниками украинской инициативы «Stand with Ukraine» – по крайней мере, на тех стендах, что принадлежат компании «JCDecaux».

Возмущение общественников

LRT.lt сообщает, что в пятницу плакаты инициативы «Call Russia» возмутили главу организации «1k paramos fоndas» Олега Шураева.

«Если в первые месяцы войны по инерции хотелось звонить русским знакомым, друзьям, вообще людям и просить «остановите войну, встаньте, сделайте что-нибудь», то теперь, через полтора года войны, звонить в Россию, мягко говоря, глупо», – написал Шураев в Facebook.

Публицист Андрюс Тапинас на своей странице в Facebook также раскритиковал инициативу «Call Russia». По его словам, в нынешних условиях она выглядит особенно цинично. По мнению Тапинаса, организаторы инициативы продемонстрировали, что «для них главное не Украина, а личная слава и призы».

Акция протеста против инициативы «Call Russia»
Акция протеста против инициативы «Call Russia» / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В субботу в Вильнюсе была организована акция по закрашиванию или завешиванию плакатов инициативы «Call Russia».

«Очистим проспект Гядиминаса от этого мусора, который призывает нас звонить террористам и вести переговоры с террористами», – заявил один из организаторов акции вильнюсец Валдас Барткявичюс.

Акция протеста против инициативы «Call Russia»
Акция протеста против инициативы «Call Russia» / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
Реклама инициативы «Call Russia»
Томас Балжекас
Реклама инициативы «Call Russia»
Реклама инициативы «Call Russia»
Акция протеста против инициативы «Call Russia»
Акция протеста против инициативы «Call Russia»
Акция протеста против инициативы «Call Russia»
# Литва
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