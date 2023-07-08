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Новости2023.07.08 17:58

На Мядининкском контрольном пункте остановлено пересечение границы

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BNS 2023.07.08 17:58
Мядининкский пограничный пункт
Мядининкский пограничный пункт / BNS nuotr.

На Мядининкском контрольном пункте, что на границе с Беларусью, с обеих сторон остановлено пересечение границы, сообщили агентству BNS в Службе охраны государственной границы.

Решение о временном закрытии государственной границы было принято, так как белорусские власти отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам.

«В настоящее время проехать через контрольный пункт «Мядининкай» невозможно», – сказал BNS представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.

В пятницу вечером литовские пограничники, проверяя документы у пассажиров маршрутного автобуса Минск-Вильнюс, обнаружили, что один из пассажиров предъявил предположительно поддельные личные документы.

По словам Мишутиса, гражданин Пакистана предъявил для проверки поддельные румынские водительские права и румынское удостоверение личности.

В таких случаях выписывается отказ пропустить человека в страну и его возвращают в то государство, откуда он прибыл.

«Однако белорусы отказались его принять. Человек не может въехать в Литву, а белорусы незаконно отказываются его пускать обратно. До сих пор пытаемся договориться, но они не пускают этого человека, хотя должны были бы это сделать, – сказал представитель пограничной службы. – Он сидит практически на границе, на линии. Иногда ложится на асфальт. Человеку нельзя находиться в этом месте, так как там обычно интенсивное транспортное движение».

По словам Мишутиса, поскольку невозможно заставить иностранца вернуться в Беларусь, было принято решение прекратить движение в обоих направлениях.

Представитель службы говорит, что за последние несколько лет это уже третий подобный случай, когда белорусские власти отказываются принимать назад иностранцев, пытавшихся нелегально попасть в Литву через пограничный пункт.

В такой неопределенной ситуации Служба охраны государственной границы рекомендует путешественникам в Беларусь и из Беларуси выбирать другие пограничные пункты.

# Литва# Беларусь
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