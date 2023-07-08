Президент США Байден выступит в Вильнюсе с публичной речью

Президент США Джо Байден, который на следующей неделе посетит Вильнюс, выступит здесь с публичной речью, сообщает посольство этой страны.

По информации посольства, президент Байден выступит с речью в Вильнюсском университете в среду после саммита НАТО.

«Я взволнован и ничуть не удивлен, что президент Байден решил обратиться к литовцам в это важное время, поскольку в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Литва является близким союзником и партнером, а связи между нашими странами крепки как никогда. Я с нетерпением жду возможности участвовать в этом историческом событии вместе с народом Литвы», - говорится в заявлении посла США Роберта С. Гилкриста.

Поскольку количество мест ограничено, на мероприятие будут допущены те, кто придет раньше.

Джо Байден приедет в Литву для участия в саммите НАТО.