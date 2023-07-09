WSJ: ФСБ докладывает лично Путину о слежке за иностранцами

Департамент контрразведовательных операций ФСБ (ДКРО), который участвовал в задержании журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, докладывает лично президенту России Владимиру Путину о слежке за иностранцами и оставляет в их домах "визитные карточки" в виде окурков сигарет.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, журналисты которого поговорили с высокопоставленными дипломатами из США и Европы, а также американскими гражданами, побывавшими в заключении в России, и российскими журналистами.

По информации издания, ДКРО следит за американскими дипломатами. При этом сотрудники спецслужбы специально делают так, чтобы объект слежки знал, что за ним ведётся наблюдение. Они якобы оставляют "визитную карточку" в виде сигаретного окурка на унитазе. Собеседники WSJ рассказали также о том, что дипломаты обнаруживали передвинутые книжные шкафы и пропажу драгоценностей. Кроме того, издание сообщает о нескольких случаях, когда сотрудники ДКРО оставляли фекалии в домах сотрудников посольств, а также в чемодане неназванного высокопоставленного чиновника из Вашингтона.

WSJ сообщает, что американские чиновники подозревают ДКРО в отключении электричества в ночь после первого официального мероприятия нового посла США в России Линн Трейси. Также сообщается о преследовании автомобиля посольства низколетящим вертолётом. По информации журналистов, супругу одного из дипломатов преследовал беспилотник, а на её машину наклеили букву Z. Американские чиновники считают, что за этим также стоит ДКРО.

Как сообщает издание, Путину нравится, когда его лично информируют о слежке за журналистами западных СМИ. Во время ареста Гершковича президент России получал брифинги от ФСБ. Кроме журналиста WSJ, ДКРО также был причастен к аресту американцев и бывших морпехов Пола Уилана и Тревора Рида.

По информации издания, американские дипломаты, которые отправляются в Россию, проходят специальную подготовку под названием "московские правила". Их обучают избегать ДКРО. Собеседники WSJ утверждают, что одно из важных правил звучит как "совпадений не бывает".

Радио Свобода