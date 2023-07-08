Президент Науседа не исключил возможности использования права вето на саммите НАТО

Если предложенные решения на саммите НАТО в Вильнюсе не будут отвечать интересам Литвы, то президент Литвы Гитанас Науседа может использовать возможность наложения вето на текст декларации, передает ELTA.

«Если соответствует, я не буду размахивать (правом вето — прим. ред.), но, если не соответствует — буду. Я никому не обещал, что буду вести себя согласно установленным правилам хорошего тона. Иногда этикет нужно нарушать, но для этого должна быть серьезная причина», — заявил он.

По его мнению, если Литва является организатором мероприятия, это не лишает ее права поднимать вопросы безопасности «гораздо острее».

Ранее главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите отметила, что на саммите НАТО в Вильнюсе у Науседы будет право вето. Однако, по словам Скайсгирите, обычно такие вето в альянсе расцениваются не совсем благосклонно.

11-12 июля в литовской столице пройдет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидается участие 40-50 зарубежных делегаций (до 3 тыс. гостей) и около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

Новая газета. Балтия