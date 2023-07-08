Баскетбольная легенда. Что стоит за отставкой тренера Ясикявичюса из «Барселоны»?

Самый крутой баскетбольный тренер Литвы на прошлой неделе был уволен из «Барселоны». Поступок руководства команды выглядит скандальным и абсурдным одновременно: Шарунас Ясикявичюс в начале июня привел клуб к победе в высшем испанском дивизионе. Причем по итогам серии главного соперника — мадридский «Реал» — каталонцы обыграли всухую, 3:0. «Новая Газета. Балтия» разбирается в деталях отставки и ее мотивах.

С Шарунасом всегда было непросто. Еще в бытность игроком защитник показывал характер всякий раз, как что-то шло вразрез с его видением баскетбола. Безумно талантливый, он творил на паркете чудеса, снабжая партнеров изумительными передачами. Однако те далеко не всегда относились к нему хорошо: требуя максимум от себя, Ясикявичюс столь же жестко спрашивал с товарищей.

Та же ершистость помешала литовцу построить карьеру в НБА. Талант плеймекера американские скауты признали задолго до того, как Шарунас стал самым ценным игроком Евробаскета-2003. Однако ни в «Индиане», ни в «Голден Стэйте» спортсмен в полной мере не раскрылся, поскольку с адаптацией под американские реалии у него не задалось.

Даже в национальной сборной, где Ясикявичюс всегда был непререкаемым авторитетом, то и дело вспыхивали конфликты. От максимализма плеймекера искрило и в раздевалке, и на паркете. Шарунас порой вступал в перепалки с менторами, регулярно настаивая на своем. Кто-то скажет: есть же стержень в человеке! Иные возразят: в спорте, особенно, в командных видах, важна синергия с партнерами — и эгоизм ей точно не способствует… Собственно, эта парадоксальность преследует Шараса всю карьеру. Более того, к увольнению из «Барселоны» она имеет прямое отношение.

Баскетбольные чудеса

В Каталонию тренера выписали едва ли не как последнюю надежду на спасение. К 2020 году «Барселона» уже шесть лет как жила без золота национального чемпионата, а последний титул Евролиги, завоеванный аж в 2010-м, и вовсе казался доисторическим событием. Собрать сбалансированную команду не получалось, а довершал ситуацию психологический комплекс, который у «Барсы» сформировался по отношению к «Реалу». В каком бы разобранном состоянии ни находился «королевский клуб», он все равно брал верх над каталонцами в ключевых противостояниях.

Шарунас Ясикявичюс / acb Photo / S. Gordon nuotr.

Почему расколдовывать команду позвали именно литовца? К тому моменту Ясикявичюс творил в европейском баскетболе чудеса. С «Жальгирисом», одним из беднейших клубов Евролиги, он не только стал завсегдатаем плей-офф, но даже завоевал бронзу турнира! Следует понимать: в 2018-м, когда Каунас финишировал третьим среди топ-команд континента, весь состав клуба равнялся по стоимости двум (максимум, трем) игрокам «Барселоны». Которая, к слову, в тот год вообще в постсезон не пробилась, финишировав 13-й из 16 участников.

Кроме того, Шарунас раскрывал таланты юных игроков, возвращал ментальную уверенность ветеранам, которые в Европе считались «сбитыми летчиками» и строил отношения в команде по семейным принципам. За Ясикявичюса бились все, потому что он защищал своих на пресс-конференциях, заботился не только о спортивной, но и бытовой составляющей жизни подопечных. Например, в 2017-м он разрешил важному игроку «Жальгириса» Аугусто Лиме уехать прямо в разгар полуфинала, чтобы бразилец побыл с женой во время рождения первенца. И на просьбу журналиста объяснить решение, ответил так: «Юноша, когда у вас будут дети, поймете. Потому что это кульминация человеческого существования. Вы думаете, баскетбол — самая важная в жизни вещь? Когда вы увидите своего первого ребенка, поймете, что самое важное в жизни. Не звания, не что-то другое. Эмоционально Лима сейчас в раю. И я действительно счастлив за него».

Шторм от контрастов

Поначалу союз Ясикявичюса и «Барсы» казался обреченным на успех. Уже в дебютном сезоне каталонцы вернули чемпионский титул, завоевали Кубок страны и добрались до финала Евролиги. Там Ясикявичюсу не хватило самой малости, чтобы переиграть турецкий «Анадолу Эфес», однако эксперты сходились во мнении — это лишь вопрос времени. Денег руководство испанского клуба не жалело, собрав самый дорогой состав на континенте. Командные же просчеты народ списал на неопытность тренера, попавшего сразу с корабля на бал. Ведь одно дело быть непререкаемым авторитетом для молодых игроков-соотечественников и совсем другое — искать общий язык с полномочными звездами турнира, у которых за плечами и победы на ЧЕ, и какой-никакой опыт игры в НБА, и зарплата, которой в европейском футболе никто никогда не видал. Последний нюанс может показаться смешным, но его реально стоит учитывать: как ты будешь «строить» Николу Миротича, если его гонорар равен годовому бюджету испанского клуба средней руки? Такого от тренировок не отстранишь и из состава не выведешь — руководство сразу ткнет тренера в цифры платежной ведомости…

Увы, чем дальше «Барса» жила под началом Ясикявичюса, тем больше ее штормило от контрастов. Эмоциональные тайм-ауты тренера все чаще прорывались в эфир трансляций — и очевидно задевали чувства игроков. Пресс-конференции критичного толка, на которых доставалось и баскетболистам, и судьям, и болельщикам, порой затмевали даже хорошую игру команды, убивая позитивный фон.

А отсутствие главной победы — триумфа в Евролиге — провоцировало рост недовольства владельцев. Финансирование клуба раздувалось с каждым годом именно под порабощение континента. Однако выходы в финал неизменно заканчивались крахом: и в прошлом году, и в нынешнем «Барсу» на стадии полуфинала бил мадридский «Реал»! А это для любого каталонца — личное оскорбление.

Денег нет, но вы держитесь

Но только ли результат стоит за увольнением Шарунаса? Ведь в неудачах в Евролиге (и какому-то злому року в Суперкубке, где три года «Реал» берет верх) литовец может противопоставить блестящие показатели на национальной арене. Два золота из трех возможных, два Кубка Короля, унижение «Реала» в финальной серии начала лета, хотя Мадрид заходил на титульный бой в ранге чемпиона Евролиги — это действительно классный результат. Кроме того, Ясикявичюс поставил команде потрясающе системный баскетбол, который и по форме, и по содержанию радует глаз.

Самое простое объяснение отставки — финансовый кризис. Положение «Барселоны» как клуба (баскетбол и футбол питаются из одного источника), говоря откровенно, не самое устойчивое. И потому идея сократить расходы, давно витавшая в каталонском офисе, на фоне очередной неудачи в Евролиге наконец-то материализовалась. Руководство отказалось от Миротича с его непомерной зарплатой, не стало продлевать соглашения еще с парочкой дорогостоящих игроков, а в качестве замены нацелились на парней без заоблачных запросов. Увольнение Ясикявичюса органично вписывается в концепт, ведь оклад тренера — порядка 3,5 млн. евро в год с учетом налогов. На рынке же есть авторитетные специалисты, что готовы работать за куда меньшие деньги.

Шарунас Ясикявичюс / ACB Photo / M. Pozo

И тут литовец пошел на экстраординарный шаг — согласился на сокращение гонорара в десять (!) раз, чтобы продолжить работу в клубе. По данным Mundo Deportivo, Шарунас одобрил официальный оклад на уровне 350 тысяч евро, который после выплаты налогов сократился бы еще вдвое. Куда важнее для него было продолжить начатое строительство «Барселоны». Однако зеленый свет коуч так и не получил.

Проблемы с коммуникацией

Характер Ясикявичюса вновь сыграл с литовцем злую шутку: способы коммуникации тренера с игроками постоянно вызывали вопросы у руководства. Пропорционально росту проблем копилось и недовольство методами: нецензурная брань, публичная критика без признаний собственной вины, психологический прессинг во время тренировок — все это сыграло против Шараса.

Понятно, что какие-то аспекты пресса могла преувеличить или раздуть. Однако против фактов не попрешь: инсайдеры настаивают, что после увольнения Ясикявичюса часть игроков «Барселоны» не просто вздохнула с облегчением, но даже обрадовалась. Видимо, под ментальным давлением ожиданий каунасские методы взаимодействия с игроками Шарунас пересмотрел, поставив себя строже и жестче с подопечными. Как видим, эта ставка не сыграла.

Кроме того, против балтийца сыграл эгоизм во взаимодействиях с менеджментом. Ясикявичюс стремился контролировать дела не только на паркете, но и за его пределами. Он постоянно общался с баскетболистами других команд и их агентами, прощупывая почву для потенциального перехода, хотя в иерархии «Барсы» такими делами занимались другие люди. Однако литовец хотел замкнуть все на себе, совместив должности президента, генерального менеджера и главного тренера.

Кроме того, Шарунас особо не слушал доводы коллег при комплектации состава. На подписание некоторых звезд коуч накладывал вето, хотя по всем аналитическим выкладкам и просчетам они идеально подходили клубу. Других Ясикявичюс, наоборот, лоббировал, хотя впоследствии на практике эффект их присутствия на паркете был минимален. Как пишут испанские СМИ, последней каплей, переполнившей чашу терпения «Барселоны», стала ситуация вокруг трансфера Кевина Пантера. Скаутский отдел каталонцев настаивал: 30-летний американец определенно усилит команду — и построение состава-2023/24 надо начинать с него. Шарунас же наотрез отказался от сделки, и именно в этот момент на Пантера вышел «Реал», сделав тому очень выгодный оффер. В итоге, «Барселона» в бой за защитника все же вступила, но сделала это лишь после увольнения Ясикявичюса.

Шарунас Ясикявичюс / ACB Photo / S. Gordon

Курс на НБА?

Понятно, что увольнение само по себе негативно сказалось на репутации литовца. Однако ставить на нем крест как на тренере, безусловно, преждевременно. В плане постановки игры, тактических решений и системного подхода Шарунас зарекомендовал себя в «Барселоне» с наилучшей стороны. И это первое, на что будет смотреть его следующий потенциальный работодатель. Плюс опыт у руля топ-команды, полученный за три года, также идеальной строкой ложится в резюме специалиста. Поэтому вполне логично, что сейчас Ясикявичюсом интересуются не только европейские клубы, но даже команды НБА. По последней информации литовец может стать помощником Тейлора Дженкинса в «Мемфис Гриззлис».

Тем не менее осадок от работы с «Барселоной» останется — и будет шлейфом тянуться за специалистом. Ведь при самом большом бюджете в Европе и выборе подопечных на любой вкус Шарунас так и не смог выиграть главный турнир, каждый год все больше проседая в нем по результатам.

Новая газета. Балтия