Гедримас Йеглинскас: «Не пригласить в НАТО страну, которая наиболее готова отражать угрозы, – это парадокс»

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе усиливается напряжение - предложит ли альянс Украине конкретный путь к давно обещанному членству? Разногласия есть, эксперты ждут решения в Вашингтоне.

10 лет назад саммит Восточного партнерства Евросоюза, проходивший в Вильнюсе, вошел в историю Украины. В 2013 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации с ЕС. Это вызвало протесты, получившие название Евромайдан, которые привели к смене власти в Киеве и сближению Украины с ЕС. Теперь у страны уже есть статус кандидата на вступление в Евросоюз. В отношениях с НАТО Киев надеется на прорыв тоже в Вильнюсе, на саммите 11-12 июля. Войдет ли столица Литвы в историю Украины как город, в котором начнется отсчет ее вступления в НАТО, обещанного Киеву в 2008 году на саммите в Бухаресте?

Украина добивается именно этого. Президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что ждет от саммита в Вильнюсе конкретных шагов и временных рамок вступления в НАТО. Формальную заявку Украина подала еще в сентябре 2022 года. Членство в НАТО в Киеве называют лучшей гарантией безопасности на фоне продолжающейся войны России против Украины. Незадолго до саммита президент Зеленский признал, что Киев не рассчитывает на вступление в альянс до ее окончания.

Должна ли Украина пройти через ПДЧ

За считанные дни до саммита единства по украинскому вопросу в НАТО нет. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Украина просила, но в итоге не получила так называемый ПДЧ - План действий по подготовке членства. Тогда против выступили Германия и Франция. ПДЧ - стандартизованная процедура, через которую прошли многие страны, но не все. Финляндия, например, стала членом НАТО в 2023 году без ПДЧ.

Будет ли этот механизм сохранен для Украины - вопрос открытый. Вашингтон намекал, что выступает против ускоренной и упрощенной процедуры для Киева. Некоторые эксперты считают, что в ПДЧ нет необходимости, поскольку армия Украины уже стала одной из сильнейших в Европе и получает оружие из стран альянса. "Не пригласить в НАТО страну, которая наиболее готова отражать угрозы, это парадокс", - отметил в беседе с DW бывший замминистра обороны Литвы Гедримас Йеглинскас. Но он подчеркнул, что в НАТО решения принимаются единогласно, а позиции стран отличаются. Также открытый вопрос - может ли Украина стать членом НАТО, если часть ее территории останется оккупированной Россией.

Страны Восточной и Центральной Европы выступают за принятие конкретных решений по механизму вступления Украины в альянс. "Политика сдерживания (России в отношении Украины. - Ред.) провалилась дважды - в 2014 и 2022 годах. Это так не работает, нужны гораздо более конкретные гарантии безопасности", - говорит Йеглинскас. По его словам, страны Восточной Европы не видят "долгосрочного мира в регионе без полноценного членства Украины в НАТО".

У США и некоторых стран Западной Европы, в том числе Германии, более сдержанная позиция. В Вашингтоне и Берлине тщательно взвешивают риски и угрозы эскалации со стороны России, которая называла расширение НАТО на восток одним из поводов войны с Украиной.

Комиссия НАТО-Украина станет советом

Ожидается, что одним из конкретных результатов саммита станет повышение статуса созданной в 1997 году комиссии НАТО-Украина до уровня совета. Некоторые западные СМИ называют это "небольшим подарком" Украине, поскольку сделать формальное приглашение НАТО, возможно, пока не готова. Йеглинскас говорит, что создание совета может быть "утешительным призом" и расширит отношения, но "этого недостаточно".

Также ожидается, что на саммите могут прозвучать обязательства стран НАТО продолжать поддерживать Украину оружием. Наконец, могут быть озвучены предложения заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности. Каждая страна будет сама решать, какую помощь она готова оказывать Украине. В этом контексте в преддверии саммита много обсуждалась так называемая "израильская модель" по примеру США, то есть периодически обновляемые обязательства финансовой и военной поддержки. При этом непонятно - может ли такая модель рассматриваться как временная или как альтернативная членству.

Валерий Чалый, бывший посол Украины в США, считает, что альтернативы членству в НАТО быть не может, а израильская модель хороша, но для Украины не совсем подходит. "Не стоит забывать об израильской ядерной мощи, пусть и неофициальной", - говорит Чалый. Он указывает на то, что размеры Израиля и Украины несопоставимы. "Я бы хотел для Украины соглашения (о гарантиях безопасности) с одной из стран, у которых есть ядерное оружие - США, Великобритания или Франция", - говорит Чалый и добавляет, что такое соглашение не заменит членства в НАТО.

Есть ли угроза раскола НАТО

"Идеального решения нет, нам нужно идти намного дальше, чем в Бухаресте", - говорит Йеглинскас. По его словам, многое будет зависеть от позиции США - самого мощного члена альянса. НАТО любой ценой будет пытаться избежать раскола. Незадолго до саммита бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен допустил, что, если достичь существенного прогресса на пути Украины в альянс не удастся, некоторые страны могут рассмотреть решение самостоятельно отправить военных для помощи Украине.

Бывший замминистра обороны Литвы Йеглинскас не исключает такого варианта, но отмечает, что в таком случае это будут не действия НАТО, а отдельных членов. Он полагает, что такие заявления могут быть "мягким подталкиванием внутри НАТО, подталкиванием соседей в правильном направлении". Он не считает, что НАТО как альянс будет разделен. Валерий Чалый полагает, что такой риск есть. Если не будет политического решения, то "это будет большая ошибка и разделит НАТО, потому что Украина будет искать региональных союзов с самыми близкими странами", - говорит Чалый.

Украинский дипломат ожидает, что итогом саммита в Вильнюсе станет промежуточное решение, а формальное приглашение Украины в НАТО может произойти уже на следующем, 75-м, юбилейном саммите в Вашингтоне в 2024 году. Правда, признают Чалый, это - "оптимистические сценарий". В Киеве связывают такие надежды с тем, что к тому моменту война закончится.

DW