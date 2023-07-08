Два уникальных портрета кисти Рембрандта проданы на аукционе в Лондоне за $14 млн

Два портрета кисти Рембрандта, 200 лет находившиеся в частных руках, ушли с молотка на аукционе Christie’s в Лондоне за 11 с лишним миллионов фунтов стерлингов ($14 млн).

Небольшие овальные портреты (их высота не превышает 20 сантиметров), на которых изображен зажиточный голландский водопроводчик с супругой, датированные примерно 1635 годом, были выставлены на торги в ходе распродажи коллекции старых мастеров, и ожидалось, что они уйдут за 5-8 млн фунтов, однако в ходе торгов цена достигла £11.235.000.

По иронии судьбы, в последний раз эти портреты появлялись в том же аукционном доме Christie’s в 1824 году, где их и приобрел предок нынешних владельцев. С тех пор они не покидали частную коллекцию, а искусствоведы и знатоки Рембрандта потеряли их из виду.

Генри Петтифер обнаружил портреты в частной коллекции во время рутинной оценки / фото GETTY IMAGES

«Я был поражен, когда выяснил, что на протяжении 200 лет никто не исследовал эти картины, и они не упоминаются в работах, посвященных Рембрандту, Они тихо висели себе два века, и ими тихо наслаждались владельцы», — говорит вице-президент аукционного дома Генри Петтифер, специалист по старым мастерам, который впервые столкнулся с этими портретами еще несколько лет назад во время обычной оценки частной коллекции и неожиданно вновь открыл для мира два шедевра.

После этого начались кропотливая экспертиза аутентичности портретов, в которой принимали участие эксперты из Рейксмузеума — государственного художественного музея в Амстердаме.

На портретах - самых маленьких из тех, что вышли из-под кисти великого фламандца - изображена пожилая пара: известный в Лейдене зажиточный водопроводчик Ян Виллемс ван дер Плюйм и его жена Яапген Карелс.

Семья Рембрандта хорошо знала их, и даже породнилась с ними — их сын женился на кузине Рембрандта с материнской стороны и, кстати, тоже был живописцем, которому Рембрандт, как считается, позже давал уроки.

Быть может поэтому портреты написаны с такой теплотой и участием (не то, чтобы у Рембрандта есть хотя бы один портрет, написанный без попытки проникнуть во внутренний мир натуры).

Два уникальных портрета кисти Рембрандта проданы на аукционе в Лондоне за $14 млн / фото CHRISTIE’S IMAGES LTD

Два портрета висели в доме водопроводчика до 1760 года, когда их впервые продали на аукционе в Амстердаме.

После этого они кочевали из одной частной коллекции в другую, побывали в Варшаве, Париже, и, наконец, добрались до Лондона, где и осели после продажи в 1824 году.

После «повторного открытия» портреты вновь отправились в путешествие и в июне выставлялись в Амстердаме и Нью-Йорке, а потом и в Лондоне на предпродажной «Классической неделе».

В Christie’s отказались сообщить, кто именно приобрел портреты, и даже не стали уточнять, было ли это частное лицо или музей. В аукционном доме заявили лишь, что торг велся по телефону, и покупатель сам сделает объявление о покупке, если того пожелает.

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