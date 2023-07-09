«От квартиры осталась только сумочка». Жители разрушенного дома во Львове рассказали о российском обстреле

«Ночью я услышала тревогу и спать уже не могла», - рассказывает Наталья Сокирчук. Она жила в доме, который в ночь на четверг разрушили российские ракеты. С Натальей поговорили журналисты ВВС Украина.

Это был самый масштабный ракетный обстрел Львова с начала войны: погибли по меньшей мере пять человек, 40 ранены, среди них ребенок. Разрушены более 30 зданий, включая жилые дома.

Наталья с семьей жила на последнем, четвертом этаже многоквартирного дома, который пострадал больше всего – часть дома полностью обрушилась. Все жертвы обстрела – ее соседи.

Сообщения о ракетном обстреле Львовской области Наталья увидела ночью в телеграм-каналах и тут же разбудила мужа Павла и сына.

Сначала они укрылись в ванной. Там они услышали первый взрыв.

«Взрыв был достаточно сильный, нам выбило оконное стекло в комнате. Мне стало очень страшно», - вспоминает Наталья события ночи.

После этого семья решила перебраться в укрытие.

«Надели на себя первое что попалось под руку, какие-то джинсы, чуть ли не в ночных рубашках спустились в подвал и услышали рев, словно небо разрывало – летела вторая ракета», – говорит она.

По ее словам, они почувствовали очень мощный удар, после чего в подвале отключился свет, на головы посыпались куски цемента и пыль. Дверь в подвал вынесло взрывной волной.

«Нас немного завалило пылью и грязью с женой и ребенком, но подвал нас спас», - рассказывает муж Натальи Павел.

Пыль стояла столбом и на улице, поэтому, когда они вышли из подвала, поначалу ничего вокруг себя не видели.

В красном круге - все, что осталось от квартиры Натальи и ее семьи / скриншот видео В. Зеленского

«Когда пыль немного осела, я увидела несколько раненых соседей, кто-то спускался с верхних этажей, кто-то прямо во дворе был», - вспоминает Наталья.

По ее словам, полиция приехала на место быстро, начали вытаскивать людей из подвала и направили их в соседний парк.

«Мы шли по темному ночному парку и снова услышали этот рев, который просто разрывал все вокруг. Тогда мы просто упали на землю», – рассказывает о пережитом Наталья.

Она прикрыла собой ребенка и, по ее словам, они почувствовали, как дрожит земля от сильного взрыва, который прогремел примерно в километре от них.

«Было очень страшно», – говорит Наталья.

Какое-то время они ничего не знали о судьбе своей квартиры. Сначала все заволокло пылью, а потом приехавшие спасатели оцепили дом и никого к нему не подпускали.

«Когда в интернете начали появляться фотографии и съемка со всех ракурсов, мы увидели, что квартиры просто нет. И крыши нет. Ничего нет», - рассказывает Наталья.

«Осталась только дамская сумочка – и все».

По данным Воздушных сил ВСУ, около часа ночи из акватории Черного моря с кораблей и подводных лодок по Украине был нанесен удар десятью крылатыми ракетами «Калибр», которые сначала двигались в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

Украинским силам ПВО удалось уничтожить семь из десяти «Калибров», остальные три попали по гражданским объектам во Львове, говорится в сообщении командования.

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