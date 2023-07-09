Naujienų srautas

Быстро принятое решение спрятаться в подвале спасло жизнь Наталье и ее семье
Новости 26 мин. назад

«От квартиры осталась только сумочка». Жители разрушенного дома во Львове рассказали о российском обстреле

Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве
Новости 46 мин. назад

WSJ: ФСБ докладывает лично Путину о слежке за иностранцами

Информационная война
Новости 51 мин. назад

Двойник Пригожина, фейки про НАТО, транзитный шантаж: информационные атаки на Литву с российским следом

Андрюс Кубилюс
Новости 1 ч. назад

Андрюс Кубилюс: «На переговоры о членстве Украины в ЕС – три-четыре года»

Теодор Курентзис
Новости 1 ч. назад

«Курентзис проиграл свое будущее». Дирижер между музыкой и войной

Выставка световых стендов «Украина – здесь»
Новости 2 ч. назад

В столичном подземном переходе у «Litexpo» – виды охваченной войной Украины

Два уникальных портрета кисти Рембрандта проданы на аукционе в Лондоне за $14 млн
Новости 10 ч. назад

Два уникальных портрета кисти Рембрандта проданы на аукционе в Лондоне за $14 млн

Шарунас Ясикявичюс
Новости 10 ч. назад

Баскетбольная легенда. Что стоит за отставкой тренера Ясикявичюса из «Барселоны»?

Гедримас Йеглинскас
Новости 10 ч. назад

Гедримас Йеглинскас: «Не пригласить в НАТО страну, которая наиболее готова отражать угрозы, – это парадокс»

Реклама инициативы «Call Russia»
Новости 10 ч. назад

В Литве остановлена рекламная кампания инициативы «Call Russia»

Джо Байден
Новости 10 ч. назад

Президент США Байден выступит в Вильнюсе с публичной речью

Мядининкский пограничный пункт
Новости 16 ч. назад

На Мядининкском контрольном пункте остановлено пересечение границы

Социальные сети Twitter и Threads
Новости 23 ч. назад

Twitter грозит судом компании Meta из-за запуска новой соцсети Threads

Генеральная прокуратура России
Новости 1 д. назад

Human Rights House Foundation признана «нежелательной в России»

Владимир Зеленский на острове Змеиный
Новости 1 д. назад

500 дней войны. Зеленский опубликовал видео с острова Змеиный

Эмблема ЧВК "Вагнер"
Новости 1 д. назад

Лагерь ЧВК «Вагнер» у белорусских Осиповичей? Что знают местные жители

Новости2023.07.09 10:20

«От квартиры осталась только сумочка». Жители разрушенного дома во Львове рассказали о российском обстреле

BN
BBC News Русская служба 2023.07.09 10:20
Быстро принятое решение спрятаться в подвале спасло жизнь Наталье и ее семье
Быстро принятое решение спрятаться в подвале спасло жизнь Наталье и ее семье / фото Би-би-си

«Ночью я услышала тревогу и спать уже не могла», - рассказывает Наталья Сокирчук. Она жила в доме, который в ночь на четверг разрушили российские ракеты. С Натальей поговорили журналисты ВВС Украина.

Это был самый масштабный ракетный обстрел Львова с начала войны: погибли по меньшей мере пять человек, 40 ранены, среди них ребенок. Разрушены более 30 зданий, включая жилые дома.

Наталья с семьей жила на последнем, четвертом этаже многоквартирного дома, который пострадал больше всего – часть дома полностью обрушилась. Все жертвы обстрела – ее соседи.

Сообщения о ракетном обстреле Львовской области Наталья увидела ночью в телеграм-каналах и тут же разбудила мужа Павла и сына.

Сначала они укрылись в ванной. Там они услышали первый взрыв.

«Взрыв был достаточно сильный, нам выбило оконное стекло в комнате. Мне стало очень страшно», - вспоминает Наталья события ночи.

После этого семья решила перебраться в укрытие.

«Надели на себя первое что попалось под руку, какие-то джинсы, чуть ли не в ночных рубашках спустились в подвал и услышали рев, словно небо разрывало – летела вторая ракета», – говорит она.

По ее словам, они почувствовали очень мощный удар, после чего в подвале отключился свет, на головы посыпались куски цемента и пыль. Дверь в подвал вынесло взрывной волной.

«Нас немного завалило пылью и грязью с женой и ребенком, но подвал нас спас», - рассказывает муж Натальи Павел.

Пыль стояла столбом и на улице, поэтому, когда они вышли из подвала, поначалу ничего вокруг себя не видели.

В красном круге - все, что осталось от квартиры Натальи и ее семьи
В красном круге - все, что осталось от квартиры Натальи и ее семьи / скриншот видео В. Зеленского

«Когда пыль немного осела, я увидела несколько раненых соседей, кто-то спускался с верхних этажей, кто-то прямо во дворе был», - вспоминает Наталья.

По ее словам, полиция приехала на место быстро, начали вытаскивать людей из подвала и направили их в соседний парк.

«Мы шли по темному ночному парку и снова услышали этот рев, который просто разрывал все вокруг. Тогда мы просто упали на землю», – рассказывает о пережитом Наталья.

Она прикрыла собой ребенка и, по ее словам, они почувствовали, как дрожит земля от сильного взрыва, который прогремел примерно в километре от них.

«Было очень страшно», – говорит Наталья.

Какое-то время они ничего не знали о судьбе своей квартиры. Сначала все заволокло пылью, а потом приехавшие спасатели оцепили дом и никого к нему не подпускали.

«Когда в интернете начали появляться фотографии и съемка со всех ракурсов, мы увидели, что квартиры просто нет. И крыши нет. Ничего нет», - рассказывает Наталья.

«Осталась только дамская сумочка – и все».

По данным Воздушных сил ВСУ, около часа ночи из акватории Черного моря с кораблей и подводных лодок по Украине был нанесен удар десятью крылатыми ракетами «Калибр», которые сначала двигались в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

Украинским силам ПВО удалось уничтожить семь из десяти «Калибров», остальные три попали по гражданским объектам во Львове, говорится в сообщении командования.

Читайте также:

Крупнейшая российская атака на Львов с начала войны. Что известно

10 человек погибли, по меньшей мере 40 ранены в результате ракетной атаки на город Львов на западе Украины

Умерла раненная в Краматорске писательница Виктория Амелина

Быстро принятое решение спрятаться в подвале спасло жизнь Наталье и ее семье
В красном круге - все, что осталось от квартиры Натальи и ее семьи
BBC News
# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве
47 мин. назад

WSJ: ФСБ докладывает лично Путину о слежке за иностранцами

Информационная война
52 мин. назад

Двойник Пригожина, фейки про НАТО, транзитный шантаж: информационные атаки на Литву с российским следом

Андрюс Кубилюс
1 ч. назад

Андрюс Кубилюс: «На переговоры о членстве Украины в ЕС – три-четыре года»

Теодор Курентзис
7
1 ч. назад

«Курентзис проиграл свое будущее». Дирижер между музыкой и войной

7
Выставка световых стендов «Украина – здесь»
2 ч. назад

В столичном подземном переходе у «Litexpo» – виды охваченной войной Украины

Два уникальных портрета кисти Рембрандта проданы на аукционе в Лондоне за $14 млн
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
10 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Два уникальных портрета кисти Рембрандта проданы на аукционе в Лондоне за $14 млн

Шарунас Ясикявичюс
10 ч. назад

Баскетбольная легенда. Что стоит за отставкой тренера Ясикявичюса из «Барселоны»?

Гедримас Йеглинскас
10 ч. назад

Гедримас Йеглинскас: «Не пригласить в НАТО страну, которая наиболее готова отражать угрозы, – это парадокс»

Реклама инициативы «Call Russia»
7
10 ч. назад

В Литве остановлена рекламная кампания инициативы «Call Russia»

7
Джо Байден
10 ч. назад

Президент США Байден выступит в Вильнюсе с публичной речью

Мядининкский пограничный пункт
2023.07.08 17:58

На Мядининкском контрольном пункте остановлено пересечение границы

Реклама инициативы «Call Russia»
7
2023.07.09 00:04

В Литве остановлена рекламная кампания инициативы «Call Russia»

7
Джо Байден
2023.07.09 00:04

Президент США Байден выступит в Вильнюсе с публичной речью

Гедримас Йеглинскас
2023.07.09 00:05

Гедримас Йеглинскас: «Не пригласить в НАТО страну, которая наиболее готова отражать угрозы, – это парадокс»

Социальные сети Twitter и Threads
2023.07.08 11:45

Twitter грозит судом компании Meta из-за запуска новой соцсети Threads

Шарунас Ясикявичюс
2023.07.09 00:06

Баскетбольная легенда. Что стоит за отставкой тренера Ясикявичюса из «Барселоны»?

Два уникальных портрета кисти Рембрандта проданы на аукционе в Лондоне за $14 млн
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.07.09 00:07
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Два уникальных портрета кисти Рембрандта проданы на аукционе в Лондоне за $14 млн

Выставка световых стендов «Украина – здесь»
2023.07.09 08:20

В столичном подземном переходе у «Litexpo» – виды охваченной войной Украины

Андрюс Кубилюс
2023.07.09 09:20

Андрюс Кубилюс: «На переговоры о членстве Украины в ЕС – три-четыре года»

Теодор Курентзис
7
2023.07.09 09:10

«Курентзис проиграл свое будущее». Дирижер между музыкой и войной

7