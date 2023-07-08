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Новости2023.07.08 08:00

ООН: В Украине с начала войны погибли более 9 тыс. мирных жителей

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.08 08:00
Война России против Украины
Война России против Украины / фото AP

9177 мирных жителей Украины погибли с начала войны по 30 июня. Такую статистику приводит Мониторинговая миссия ООН по правам человека. 15993 человека получили ранения. Среди них – 535 погибших и 1095 раненых детей.

В ООН отмечают, что реальное число погибших и раненых может быть значительно выше, поскольку сбор информации на территориях, оккупированных Россией, для миссии затруднён. В частности, в сводку ООН не входит статистика по погибшим и раненым в Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке – она ещё не собрана или требует оценки.

Больше всего убитых и раненых гражданских лиц за время войны зарегистрированы в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской и Луганской областях.

Около 90% всех погибших и пострадавших стали жертвами ракетных обстрелов и бомбёжек. На втором месте среди причин смертей и ранений – пулевые ранения, в том числе целенаправленные расстрелы. На третьем – травмы от мин.

"Сегодня мы отмечаем очередную печальную веху в войне, которая продолжает приводить к ужасным потерям гражданского населения Украины", – сказала заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ноэль Калхун накануне 500-го дня с начала войны.

Радио Свобода

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