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Новости2023.07.08 11:45

Twitter грозит судом компании Meta из-за запуска новой соцсети Threads

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.08 11:45
Социальные сети Twitter и Threads
Социальные сети Twitter и Threads / AP nuotr.

Компания Twitter, которая принадлежит Илону Маску, грозит судебным разбирательством корпорации Meta, владеющей социальными сетями "Фейсбук" и "Инстаграм", из-за запуска конкурента "Твиттера" – платформы Threads.

Как сообщило издание Semafor, юрист Twitter Алекс Спиро в среду послал главе Meta Марку Цукербергу официальное письмо, в котором обвинил Meta в "систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности компании Twitter". Спиро утверждает, что при создании сети Threads Meta наняла ряд бывших сотрудников Twitter, которые все еще имели доступ к "коммерческим секретам и другой строго конфиденциальной информации".

Пресс-секретарь Threads Энди Стоун в ответ заявил, что в технической команде новой сети нет ни одного бывшего работника Twitter.

Владелец Twitter Илон Маск, комментируя создание Threads, написал в твиттере: "Конкуренция – это хорошо, но обман – нет".

Приложение сети Threads было запущено в середине этой недели, и в ней зарегистрировались уже около 30 миллионов человек. Руководство Meta изначально заявляло, что эта сеть будет альтернативой твиттеру.

В Threads можно писать сообщения длиной до 500 символов и публиковать пятиминутные видео. Сейчас приложение доступно в магазинах Apple и Google сотни стран, в том числе России – через VPN. В Евросоюзе его пока скачать нельзя из-за законодательных ограничений.

Threads вышла на рынок во время, когда Twitter делает всё более спорные шаги. Так, в выходные соцсеть ограничила количество твитов, доступных для просмотра, до 600 для большинства пользователей. Ранее сообщалось, что владелец Twitter Илон Маск уволил специалистов по борьбе с пропагандой.

Радио Свобода

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